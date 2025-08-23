越南重磅推動「精簡革命」 裁撤10萬公務職

越南正經歷近40年來最大改革，越共總書記蘇林「精簡革命」大砍治理層級與機構、裁撤10萬公務職，盼抓緊時機打造崛起時代，引各國關注。學者表示，雖恐有陣痛期與過度集權憂慮，但若成功，將能提升政府效能、減少行政開支。

今年2月，越南國會特別會議批准了省市合併決議，啟動該國近代史上最劇烈的行政重整，被學者稱「精簡革命」，也是自1986年代革新開放（Doi Moi）後，最具野心的變革。

去年7月上任的越共總書記蘇林（To Lam）矢言，推動「越南崛起新時代」。短時間內，一系列的重組、轉型計畫接踵而至。

●省份砍半、體制精簡 40年來最大改革

為應對新時代到來，龐大、緩慢的國家機器須活化，目標是提升治理效率，讓過去層層疊疊的行政流程更加快速，同時更能精簡龐大編制、減少行政成本、緩解官僚制肘。

蘇林大旗一揮，自7月起，越南原有的63個省市正式合併成34個，包括28個省和6個中央直轄市，砍去近一半。三級地方行政的管理模式也精簡為省級和社級兩層級，廢除了原有的縣級區劃。

據華盛頓國家戰爭學院教授阿布紮（Zach Abuza）向自由亞洲電台（RFA）分析，合併之後，除東北內陸省外，幾乎每個新省分都有海岸與港口，有利發展國際貿易。

幾個月時間，許多民眾使用了一輩子的地名正式從地圖與行政文書上消失，在網路上也引發不小熱議。

一名老家位於越南北部河江省（Hà Giang）的河內居民孝（Hieu）告訴中央社，故鄉與一旁宣光省（Tuyên Quang）合併為新的宣光省，地名消失讓他「彷彿有些失去認同」，但同時也認為精簡層級能提升效率，「儘管不習慣，但長期而言對國家是好的。」

除合併地方管理層級外，精簡政治機構也是蘇林的改革關鍵。最高層級的委員會數量減少，中央部級機構重組，如交通部與建設部合併、自然資源與環境部和農業農村發展部合併等。各地方局處也面臨全面重組。

●近10萬職位遭裁撤 省下預算投資教育

政府瘦身能增加效率，卻有近10萬個公務職位也因此遭到裁撤，大批公務員不是轉職、退休，就是被裁。

但這也是「精簡革命」目的之一。據聯合早報等指出，越南政府開支有近7成為公務人員薪資，龐大財政支出、低薪與低效為越南沉痾宿疾。

結構洗牌也帶來財政重組，政府將有更多資源投入國家發展，而蘇林把「教育」視為優先政策。

他在5月演說時坦言，儘管經濟蓬勃，但也面臨挑戰，包括「勞動生產率與創新能力有限」，以及「陷入『中等收入陷阱』風險」等。

為抓住因人口紅利、美中貿易戰得利等機運，越南須趁熱打鐵，推動人口素質提升與技術轉型。此外，要推動產業轉型與減緩人才外流窘境，人工智慧（AI）等科技人才培育也是重點。

政府5月宣布，將免除學童從公立幼兒園到高中畢業的學費，並投入約54兆越南盾（約新台幣622億元）以支持教育相關改革、培養人才。

由越南國家創新中心（NIC）、河內理工大學（HUST）及科技巨頭輝達（NVIDIA）合辦的「越南AI學院」21日開幕。副總理阮志勇（Nguyen ChiDung）致詞時表示，要將此模式複製到越南各處，讓學生、研究人員、企業與公務員都學習AI知識。

●越南面臨歷史轉捩點 崛起時代的機會與挑戰

學者阿布紮分析，越南人口紅利如今達頂峰，由於快速都市化、高學歷的職場女性數量增加，新生人口將逐漸下降。他認為，越南可能將泰國視作警惕，要避免國家在富裕之前就先行老化。

越南2025年的經濟成長表現強勁。據越南統計總局的資料，今年上半年越南經濟成長率約為7.52%，第二季度增長更達7.96%，為東南亞國家之冠。比排名第二的菲律賓高出2個百分點。

阿布紮分析，蘇林過去近10年打貪行動讓他鞏固黨中聲望與影響力，並利用剛上任的氣勢和動能，以前所未有的速度推動根本性的制度改革。

他指出，明年一月將舉辦第14屆越南共產黨全國代表大會，蘇林卻一反常態在此時大刀闊斧，表示「他已完全掌握中央委員會，擁有委員會完全支持」，且「對明年連任十分有信心」。

但阿布紮也認為，蘇林是這場重要時機改革的正確人選，「他確實明白，越南必須抓住這非常短暫的機會，來推動重大的經濟結構調整和改革。」

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-YusofIshak Institute）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang）則在「越南官僚體制改革：『國家崛起時代』的機會與挑戰」一文中指出，「超級部會」的出現恐導致過度集權，削弱「權力制衡」，而黨內部可能也將因為競爭加劇累積不滿。

在他看來，這場改革的成功將端視是否能平衡各方：快速改革與維持穩定、中央集權與地方活力、裁員與保持民心等。不過，「若改革有效執行，將有助於越南打擊效率低下、腐敗，並推進於2045年成為高收入經濟體的目標。」