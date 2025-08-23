AI耗能驚人 美學者：提問一次是傳統搜尋23倍電力

人工智慧（AI）工具日漸普及，也帶來龐大環境成本。美國學者指出，AI運算的耗能遠高於傳統搜尋引擎，一個簡單問題可能耗費23倍電力。

AI運作仰賴大型資料中心，即時處理查詢、儲存數據並產出回應。這些中心全天候運轉，消耗龐大能源。

美聯社報導，美國科技公司在各地加速興建資料中心，但風力、太陽能等再生能源併入電網的速度趕不上，多數資料中心仰賴化石燃料供電，對環境造成衝擊。

資料中心也必須依靠淡水降溫。美國環境與能源研究院指出，大型資料中心每日耗水量最高可達500萬加侖，約等同一個5萬人口城鎮的日常用水，增加地方水資源的壓力。

緬因大學新媒體教授伊波里托（Jon Ippolito）開發一種應用程式，能比較不同數位活動的能源消耗。他發現，一個簡單的AI查詢，例如「法國首都是哪裡」，耗電量約為一般搜尋的23倍。

若是複雜的提問，例如「多少顆小熊軟糖可以塞滿太平洋」，則可能放大到210倍，顯示問題越複雜，背後的計算量與能源需求就越高。

生成影像與影音的耗能更驚人。AI公司HuggingFace研究指出，生成一張高畫質圖片，所需電力相當於替手機充電一半。

伊波里托的數據顯示，一段僅3秒的AI影片，耗能相當於讓一顆白熾燈泡持續點亮超過1年。

專家指出，一般使用者容易忽視AI工具對環境的衝擊，因為當使用者在手機上輸入指令、生成圖片的時候，不影響手機本身的電量，使用者直覺上感覺不到背後龐大的資料中心正在耗水耗電。

專家提醒，科技公司雖持續提升晶片與資料中心效能，但整體耗能不一定會因此下降。隨著AI工具滲入日常生活，查詢次數與應用不斷增加，反而推高總體能源需求。