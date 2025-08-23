快訊

調查認定葉丙成未違性平法 當事台大生：被執政團隊再次鐵拳

在野：閣員逃難潮 小圈圈大風吹 張惇涵「監軍頭子」功能十足

川普宣布無償取得英特爾10%的股權 價值110億美元

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普22日表示，根據與英特爾（Intel）達成的協議，美國政府將持有這間晶片製造商10%股權。（歐新社）
美國總統川普22日宣布，美國政府現在持有英特爾10%的股權；川普指出，美國是無償取得英特爾的股權，這些股權目前價值110億美元；川普說，這對美國來說是非常好的協議，也對英特爾非常有利。

川普22日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指出，他向英特爾執行長陳立武談判，取得這項結果；川普說，製造先進半導體和晶片是美國未來的根本，也是英特爾的在做的事情。

