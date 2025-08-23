聽新聞
川普宣布無償取得英特爾10%的股權 價值110億美元
美國總統川普22日宣布，美國政府現在持有英特爾10%的股權；川普指出，美國是無償取得英特爾的股權，這些股權目前價值110億美元；川普說，這對美國來說是非常好的協議，也對英特爾非常有利。
川普22日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指出，他向英特爾執行長陳立武談判，取得這項結果；川普說，製造先進半導體和晶片是美國未來的根本，也是英特爾的在做的事情。
