川普：英特爾已同意 由美國政府持10%股權
美國總統川普今天表示，根據與英特爾（Intel）達成的協議，美國政府將持有這間晶片製造商10%股權，這是美國政府對企業營運最新的非常態干預。
路透社報導，英特爾拒絕對此置評，股價盤中大漲逾6%。
就在幾週前，川普要求英特爾新任執行長陳立武辭職，理由是陳立武與中國企業之間涉及「高度（利益）衝突」。
稍早，軟銀集團（SoftBank Group）注資英特爾20億美元，此舉對處於困境與正值轉型的英特爾而言，無疑是一次重大的信任投票。
分析師表示，聯邦政府對英特爾的支持，或許可為它重振虧損的晶圓代工業務提供更多喘息空間，但英特爾依然面臨許多挑戰，像是產品發展路線薄弱，及其新工廠難以引起客戶興趣。
曾在11日與陳立武見面的川普，在國家安全方面採取前所未有的策略。他推動美國政府在半導體與稀土領域進行數十億美元的合作，諸如與輝達（Nvidia）達成「付費參與」，還有與稀土生產商MP Materials達成協議以確保取得關鍵礦產資源。
陳立武今年3月出任英特爾執行長，企圖扭轉這間晶片巨擘的頹勢。英特爾2024年度虧損188億美元，是1986年以來首次出現如此的虧損。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言