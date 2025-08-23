川普：英特爾已同意 由美國政府持10%股權

美國總統川普今天表示，根據與英特爾（Intel）達成的協議，美國政府將持有這間晶片製造商10%股權，這是美國政府對企業營運最新的非常態干預。

路透社報導，英特爾拒絕對此置評，股價盤中大漲逾6%。

就在幾週前，川普要求英特爾新任執行長陳立武辭職，理由是陳立武與中國企業之間涉及「高度（利益）衝突」。

稍早，軟銀集團（SoftBank Group）注資英特爾20億美元，此舉對處於困境與正值轉型的英特爾而言，無疑是一次重大的信任投票。

分析師表示，聯邦政府對英特爾的支持，或許可為它重振虧損的晶圓代工業務提供更多喘息空間，但英特爾依然面臨許多挑戰，像是產品發展路線薄弱，及其新工廠難以引起客戶興趣。

曾在11日與陳立武見面的川普，在國家安全方面採取前所未有的策略。他推動美國政府在半導體與稀土領域進行數十億美元的合作，諸如與輝達（Nvidia）達成「付費參與」，還有與稀土生產商MP Materials達成協議以確保取得關鍵礦產資源。

陳立武今年3月出任英特爾執行長，企圖扭轉這間晶片巨擘的頹勢。英特爾2024年度虧損188億美元，是1986年以來首次出現如此的虧損。