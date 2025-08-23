快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

川普：英特爾已同意 由美國政府持10%股權

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國川普總統22日表示，已與英特爾（Intel）達成協議，美國政府將持有10%股權。 美聯社
美國川普總統22日表示，已與英特爾（Intel）達成協議，美國政府將持有10%股權。 美聯社

美國總統川普今天表示，根據與英特爾（Intel）達成的協議，美國政府將持有這間晶片製造商10%股權，這是美國政府對企業營運最新的非常態干預。

路透社報導，英特爾拒絕對此置評，股價盤中大漲逾6%。

就在幾週前，川普要求英特爾新任執行長陳立武辭職，理由是陳立武與中國企業之間涉及「高度（利益）衝突」。

稍早，軟銀集團（SoftBank Group）注資英特爾20億美元，此舉對處於困境與正值轉型的英特爾而言，無疑是一次重大的信任投票。

分析師表示，聯邦政府對英特爾的支持，或許可為它重振虧損的晶圓代工業務提供更多喘息空間，但英特爾依然面臨許多挑戰，像是產品發展路線薄弱，及其新工廠難以引起客戶興趣。

曾在11日與陳立武見面的川普，在國家安全方面採取前所未有的策略。他推動美國政府在半導體稀土領域進行數十億美元的合作，諸如與輝達（Nvidia）達成「付費參與」，還有與稀土生產商MP Materials達成協議以確保取得關鍵礦產資源。

陳立武今年3月出任英特爾執行長，企圖扭轉這間晶片巨擘的頹勢。英特爾2024年度虧損188億美元，是1986年以來首次出現如此的虧損。

美國 川普 稀土 半導體 英特爾

延伸閱讀

川普心腹下令！傳前白宮國安顧問波頓私宅遭FBI「國安調查」搜索

何時川習會？傳習近平不出席10月東協峰會 與川普會面恐落空

英特爾扶不起？川普想拚美製晶片 經濟學人籲重視台灣與台積電

國民兵進駐華府 川普視察軍警指揮中心

相關新聞

下月敞開大門？鮑爾擔心就業大舉放鴿 Fed降息1碼機率衝破90%

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國就業市場有加速降溫之虞，可能降低關稅帶動成本上升將助長通膨的憂慮，為Fed最快在下...

川普：英特爾已同意 由美國政府持10%股權

美國總統川普今天表示，根據與英特爾（Intel）達成的協議，美國政府將持有這間晶片製造商10%股權，這是美國政府對企業營...

迎合川普…三星可能結盟英特爾 透過合作創造雙贏

南韓總統李在明25日將在白宮與美國總統川普會面，傳將宣布上千億美元的企業投資案。市場揣測，隨行的三星電子會長李在鎔為了討...

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

在聯準會主席鮑爾暗示可能在下個月開始放鬆貨幣政策後，道瓊工業指數飆升至歷史新高。

鮑爾開降息大門…美股飆漲 市場估年底前將降2碼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日謹慎地為9月降息打開了大門，他在傑克森洞年會上表示，儘管通膨的疑慮仍在，但勞動市場的風...

日通膨放緩 升息預期不變

日本7月核心通膨率連續第二個月放緩，但仍高於日本銀行（央行）的2%目標，市場對日銀未來幾個月將會再升息的預期依然不變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。