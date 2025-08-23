聯準會主席面對川普壓力 重要談話為降息留餘地
面對美國總統川普日益增強的壓力，聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天在備受關注的演講中，為降息留有餘地。市場預期9月降息的可能性高達91%。
法新社報導，鮑爾去年在傑克森霍爾經濟政策研討會（Jackson Hole Economic Policy Symposium）暗示降息時機已至。然而今年他演講過後，情況似乎更加撲朔迷離。
川普積極催促聯準會降息，但經濟數據好壞參半，促使鮑爾對利率採取更為謹慎的態度。
鮑爾今天警告，通膨上升與就業市場疲軟的風險疊加，讓情況充滿挑戰。
鮑爾在演講中表示，「就業市場減弱的風險正在上升」，這些挑戰可能迅速以裁員的形式展現。
鮑爾指出：「雖然勞動力市場看似平衡，但這種平衡卻很詭異，它源於勞動力的供需雙方都明顯放緩。」
鮑爾補充說，「關稅對消費物價的影響現已清晰可見」，預計未來幾個月將進一步顯現。
他認為關稅發生影響的時間點與程度，存在很大的不確定性。
但他矢言：「我們不會允許一次性的物價上漲演變成持續的通膨問題。」
這是鮑爾在聯準會主席任內最後一次在傑克森霍爾經濟政策研討會發表演說，他的任期將於2026年5月結束。
鮑爾發表演說之後，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會9月降息可能性為91%，比先前大幅上升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言