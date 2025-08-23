聽新聞
鮑爾暗示降息 彭博料美債殖利率漲

聯合報／ 編譯任君翔／綜合報導

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾廿二日上午十時在懷俄明州「傑克森洞」舉行的全球央行年會發表談話。他暗示降息的可能性。

鮑爾說，美國失業率仍低，「當政策仍處於受限領域，基本前景及風險衡平的變化，可能使我們調整政策立場」，在聯準會的雙重任務：就業與穩定物價間，「風險的衡平看來將轉變」。

他也提到美國稅收、貿易及移民政策大幅改變。

鮑爾前述談話是觀察家與投資人評估聯準會九月降息可能性的重要事件，將牽動利率走向。自川普一月回任以來，就屢屢公開施壓鮑爾和獨立運作的聯準會降息。

彭博策略師預料，此次全球央行年會將吹響美債殖利率上漲的號角。短期而言，交易員正縮減對聯準會降息的押注；長期而言，美國將面臨結構性成長瓶頸，也將推升美債殖利率。

Fed 鮑爾 降息 美債

