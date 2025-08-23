輝達目標價 分析師看好創新高

輝達預定廿七日美股盤後公布上季財報，眾多華爾街分析師看好輝達業績，本周至少九位華爾街分析師上修輝達未來十二個月目標價，平均調升百分之三，平均目標價接近一百九十四美元，刷新史上的最高預期價位。以輝達廿一日收盤價計算，等於仍有逾百分之十上漲空間。

Cantor Fitzgerald、Wedbush、KeyBanc、瑞銀、摩根士丹利及Susquehanna等機構的分析師本周都調升輝達目標價。根據彭博彙整的數據，目前接近百分之九十分析師對輝達股票給予「買進」或相當於買進的評等。

輝達股價廿一日小跌百分之○點二四，報一七四點九八美元，從四月「關稅恐慌」引發股市重挫低點計算，股價反彈約百分之七十，為標普五百指數的漲點貢獻超過一百八十點，超過任何一檔成分股。

Zacks投資管理公司投資組合經理人穆貝瑞說，「這檔股票沒有要放慢腳步」。

這波財報季已釋放有利輝達的訊號，Meta、微軟、Google母公司Alphabet及亞馬遜等大型科技公司，已承諾數十億美元人工智慧相關資本支出。而輝達從這四家公司獲得的營收占比約百分之四十，極可能成為最大受益者之一。

分析師預期，輝達下周公布的上季營收可望再成長二位數百分比，但市場也關切輝達在中國大陸的銷售。尤其，市場傳出輝達將停產Ｈ２０，引發外界對這些產品需求的疑慮，也顯示輝達在終於爭取到川普政府放行Ｈ２０銷往大陸市場後再遭顛簸。北京已對Ｈ２０的資安風險表達疑慮，據傳已通知中企勸退，部分業者已暫停下單或砍單。

華爾街對輝達長期前景莫衷一是。摩根士丹利分析師摩爾認為，鑑於對中銷售晶片政策不確定性太高，很難有信心將在大陸營收納入對輝達獲利的預估。投行「派杰」分析師庫瑪相對樂觀，看好大陸需求能為輝達本季貢獻六十億美元營收，明年底增至一百六十億美元。