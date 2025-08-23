經濟學人提醒白宮 台灣安全比救英特爾重要

英國經濟學人21日專文提到，川普政府與其斥資扶植深陷困境的英特爾，不如協助台積電（2330）等盟友在美設廠，並應體認台灣及其安全對半導體供應鏈具關鍵重要性。

英特爾50年前曾是尖端科技代名詞，象徵美國科技和商業實力，如今卻幾乎沒供應任何用於人工智慧（AI）的先進晶片，甚至已淪為美國政府補助及保護的對象。

拜登政府救英特爾的作為並未成功，美國總統川普恐使事情發展進一步惡化。他揚言對外國輸美晶片課徵關稅等措施也許能替英特爾爭取時間，但對美國國家利益卻適得其反。

美國應汲取三大教訓。一、別寄望維持英特爾完整無缺，例如可將晶圓廠業務賣給軟銀。

二、放眼台積電和三星等英特爾之外的晶片製造商，為他們解決問題。

三、即使本土晶片製造商強化美國韌性，美國仍無法和全球其他地方隔絕，例如荷蘭的極紫外光曝光機（EUV）及日本的晶片製造設備。