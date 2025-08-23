快訊

鮑爾開降息大門…美股飆漲 市場估年底前將降2碼

經濟日報／ 編譯任中原林文彬／綜合外電
Fed主席鮑爾22日在傑克森洞年會發表演說。聯合報系資料照
Fed主席鮑爾22日在傑克森洞年會發表演說。聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日謹慎地為9月降息打開了大門，他在傑克森洞年會上表示，儘管通膨的疑慮仍在，但勞動市場的風險已上升，「由於政策具有約束力，因此基本展望以及風險平衡改變可能使我們有必要調整政策立場」。9月降息的機率大幅提高，交易員甚至恢復先前的預測，認為今年底前將降息2碼。

美股早盤開高後漲勢持續擴大，道瓊一度大漲900點，美債殖利率一度跌10個基點，DXY美元指數下挫0.5%。

鮑爾演說時表示，「在近期間，通膨的風險傾向上升，就業的風險則在於向下，是一種充滿挑戰的情況。當我們的兩項目標如此緊張之際，我們的架構要求我們在雙重使命的兩邊維持平衡。與去年此時相比，目前我們的政策利率與中性水位的距離拉近了100點，而失業率及其他勞動市場指標維持穩定，讓我們能夠在考慮貨政策立場時能步步為營。但儘管如此， 由於政策具有約束力，因此基本展望以及風險平衡改變可能使我們有必要調整政策立場」。

他還說，貨幣政策並非依循預設的路徑；聯邦公開市場操作委員會（FOMC）成員將依據他們對經濟數據本身，數據對經濟展望的影響，以及風險平衡所做的評估，來做成決策。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，在鮑爾言論帶動下，Fed 9月降息1碼機率22日升破九成，高於前一天的75%左右。

鮑爾也在演說中強調，決策者必須防範美國總統川普的關稅措施導致通膨持續的風險，他說關稅對消費者物價的影響「現已清晰可見」，但預計這些影響將相對短暫，只不過關稅對價格的上漲壓力也可能引發更持久的通膨動態，而這是需要評估和管理的風險，「當我們的目標出於這種緊張狀態時，我們的政策框架要求我們在雙重使命的兩方面之間尋求平衡。」

