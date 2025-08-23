迎合川普…三星可能結盟英特爾 透過合作創造雙贏

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者鐘惠玲／綜合報導
南韓晶片業人士透露，基於川普親自出馬支持英特爾，若三星能透過合作或投資提供協助，將是一份大禮。路透
南韓總統李在明25日將在白宮與美國總統川普會面，傳將宣布上千億美元的企業投資案。市場揣測，隨行的三星電子會長李在鎔為了討川普歡心、順應他的「美國製造」倡議，除可能擴大注資德州泰勒晶圓廠，也可能尋求和其他美國晶片業者合作，投資人推測方案之一是與英特爾策略合作。

台積電（2330）創辦人張忠謀曾以「兩隻700磅大猩猩」來形容英特爾、三星這兩大勁敵，如今英特爾、三星在市場戰略考量下，可能意外攜手合作。

三星、英特爾可能合作
南韓媒體Etnews報導，川普政府為重建美國製造業，並確保在半導體產業主導地位，正積極推動陷入經營困境的英特爾東山再起，市場認為三星或許能貢獻一己之力。之前軟銀宣布投資20億美元取得英特爾約2%持股，英特爾也正與其他大型投資人針對股權進行協商。

南韓晶片業人士透露，基於川普親自出馬支持英特爾，若三星能透過合作或投資提供協助，將是一份大禮，也能獲得三星名聲和實質利益。這位人士指出，三星內部也曾評估過這個可能性。

這項合作的好處是，三星不僅能展現配合川普政府重建美國晶片業的決心，也能擴大與英特爾的業務合作。

三星已代工生產英特爾的部分主機板控制晶片組，三星正在泰勒市興建先進晶片廠，英特爾投資先進晶圓代工成效不彰，若雙方在晶圓代工擴大合作機會，將能「雙贏」：英特爾能獲得外部資金，三星能改善晶圓代工營收表現。

市場推敲的另一種方案，是三星和美國封裝測試業者Amkor合作。若三星能與Amkor合作，能彌補其封裝技術不足，若雙方合資建廠或進行投資，也符合川普政府政策。

三星迄今還沒針對美國投資計畫發表聲明，但李在明在訪美前曾與李在鎔等企業人士討論並檢視對美投資計畫，因此三星這次投資規模可能超出原先規畫。

