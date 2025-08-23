快訊

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

日通膨放緩 升息預期不變

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

日本7月核心通膨率連續第二個月放緩，但仍高於日本銀行（央行）的2%目標，市場對日銀未來幾個月將會再升息的預期依然不變。

日本總務省22日公布，7月不含生鮮食品的全國核心消費者物價指數（CPI）年增3.1%，增幅儘管小於6月的3.3%，但高於市場預期的3%，也遠遠超出日銀的目標。日本公債殖利率應聲上揚，30年期公債殖利率更一度站上3.21%，超越7月所創的3.2%歷史新高紀錄。

日銀較關注的指標，也就是剔除生鮮食品與能源的核心-核心通膨CPI，7月年升率為3.4%，與6月持平，且符合市場預期。

日銀7月已上修通膨預期，總裁植田和男強調，由於美國關稅可能衝擊日本經濟，日銀進一步升息的腳步需要謹慎。

到目前為止，儘管美國對等關稅拖累出口，日本經濟一直展現韌性，上季國內生產毛額（GDP）數據意外強勁，7月下旬日本與美國又已經達成貿易協議，這些正面發展燃起市場的樂觀預期，認為或許日本能避免關稅引發的衰退，增加了日銀今年稍後升息的空間。

彭博資訊經濟學家表示，7月通膨放緩只是短暫停歇，價格壓力仍頑固，雙核心通膨維持在3%到4%的中部區間，支持了日銀的漸進升息政策路徑。

美國 通膨 日本經濟

延伸閱讀

U15亞洲盃／中華隊把握日本6E大勝 晉級冠軍戰奪世界盃門票

日本鹽竈市長佐藤光樹造訪台南 交流教育觀光

畢業季7月失業率3.4% 關稅影響待觀察

7月失業率3.4%為9個月最高 主計總處：關稅衝擊會先反映在工時減少

相關新聞

鮑爾開降息大門…美股飆漲 市場估年底前將降2碼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日謹慎地為9月降息打開了大門，他在傑克森洞年會上表示，儘管通膨的疑慮仍在，但勞動市場的風...

迎合川普…三星可能結盟英特爾 透過合作創造雙贏

南韓總統李在明25日將在白宮與美國總統川普會面，傳將宣布上千億美元的企業投資案。市場揣測，隨行的三星電子會長李在鎔為了討...

下月敞開大門？鮑爾擔心就業大舉放鴿 Fed降息1碼機率衝破90%

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國就業市場有加速降溫之虞，可能降低關稅帶動成本上升將助長通膨的憂慮，為Fed最快在下...

日通膨放緩 升息預期不變

日本7月核心通膨率連續第二個月放緩，但仍高於日本銀行（央行）的2%目標，市場對日銀未來幾個月將會再升息的預期依然不變。

歐盟推數位歐元 追趕美國

在美國上月通過具里程碑意義的Genius法案（又稱天才法案），以監管規模達2,880億美元的穩定幣市場後，歐盟擔心在數位...

回應美國要求 OECD 調整最低稅負協議

經濟合作發展組織（OECD）已提出一系列調整全球最低稅負協議的措施，盼藉此讓美國企業不受制於這項140多個國家簽署的協議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。