日通膨放緩 升息預期不變

日本7月核心通膨率連續第二個月放緩，但仍高於日本銀行（央行）的2%目標，市場對日銀未來幾個月將會再升息的預期依然不變。

日本總務省22日公布，7月不含生鮮食品的全國核心消費者物價指數（CPI）年增3.1%，增幅儘管小於6月的3.3%，但高於市場預期的3%，也遠遠超出日銀的目標。日本公債殖利率應聲上揚，30年期公債殖利率更一度站上3.21%，超越7月所創的3.2%歷史新高紀錄。

日銀較關注的指標，也就是剔除生鮮食品與能源的核心-核心通膨CPI，7月年升率為3.4%，與6月持平，且符合市場預期。

日銀7月已上修通膨預期，總裁植田和男強調，由於美國關稅可能衝擊日本經濟，日銀進一步升息的腳步需要謹慎。

到目前為止，儘管美國對等關稅拖累出口，日本經濟一直展現韌性，上季國內生產毛額（GDP）數據意外強勁，7月下旬日本與美國又已經達成貿易協議，這些正面發展燃起市場的樂觀預期，認為或許日本能避免關稅引發的衰退，增加了日銀今年稍後升息的空間。

彭博資訊經濟學家表示，7月通膨放緩只是短暫停歇，價格壓力仍頑固，雙核心通膨維持在3%到4%的中部區間，支持了日銀的漸進升息政策路徑。