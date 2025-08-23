大摩預測亞洲央行將掀激進降息潮 台、韓、泰等國今明兩年有望調降2碼

亞洲多國央行開始以更激進的速度降息，而其他央行預料也可能在未來幾個月內加入降息陣營，以反制川普關稅政策對亞洲經濟成長所造成的拖累。摩根士丹利預測，從現在到2026年，台灣、南韓、泰國、澳洲及馬來西亞央行將降息50基點（2碼），菲律賓更將降息125基點。

彭博資訊報導，本周亞洲央行政策轉變陸續浮現。紐西蘭央行再度降息，將利率調至三年最低，並指出需求減弱將打擊工資、弱化通膨，因此暗示接下來降息的幅度將比市場已經反映的幅度更大。印尼央行則意外降息，使高盛及澳盛集團將降息周期的低點下修，花旗集團則上修進一步降息的機率。市場聚焦於下周南韓及菲律賓央行是否會跟進放出降息信號。

金融市場的利率預期也出現變化，泰國、馬來西亞及菲律賓的3個月交換合約利率，8月全都下降，顯示「鴿派」正在加大賭注。菲律賓交換合約市場顯示，投資人目前預期未來六個月央行將降息近40基點，並賭紐西蘭央行同期間將降息43基點。

儘管降息通常會壓迫亞洲貨幣貶值，使通膨憂慮升高，但市場預期美國聯準會（Fed）9月中也將降息，從而減輕亞洲貨幣的貶值壓力。

經濟學者普遍預料，下半年全亞洲的經濟成長將會減緩。據摩根士丹利經濟學者計算，美國對亞洲的關稅稅率已從5%上升到25%，因此預料亞洲將會有一波降息潮。

花旗集團首席經濟學者席特斯在報告中指出，美國以外地區「明確的處方就是放鬆貨幣政策」；並表示美國關稅的衝擊，將會拖住亞洲的工資及物價。

南韓政府22日已將2025全年經濟成長展望砍半，從年初時預測的1.8%下修至0.9%，是新冠疫情以來最疲弱，主要是海內外的不確定性升高，其中也包括川普關稅問題。

今年上半年亞洲經濟意外強韌，因為各國對貿易談判的結果相當樂觀，加上趕在關稅上路前的搶貨潮。新加坡華僑銀行警告，泰國及越南可能是受影響最大的東南亞國家。