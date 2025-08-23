快訊

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

回應美國要求 OECD 調整最低稅負協議

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

經濟合作發展組織（OECD）已提出一系列調整全球最低稅負協議的措施，盼藉此讓美國企業不受制於這項140多個國家簽署的協議，進而舒緩美國對該國企業的憂慮。

根據彭博資訊取得的文件，OECD已提出長達30頁的草案，用意是履行G7達成的協議，確保美國企業不受制於名為「第二支柱」（Pillar 2）的最低稅負主要執行措施。

文件提供的細節顯示，如果企業獲利已受制於嚴格稅法，全球最低稅負協議可能豁免這些公司。

全球最低稅負協議條款將確保企業在所有司法管轄地區至少支付15%企業稅，但川普領導下的美國持續批評該協議對美國企業不公平。

美國官員堅持，該國過去數十年持續嚴格對外國收入課稅，OECD成員國應協商一項「並行」協議，徹底切割美國稅制與全球最低稅負框架。

OECD文件暗示，一個國家稅制可能需要滿足三項標準，才能取得並行制度資格。如果一個國家稅制獲得認定為符合資格的並行稅制，全球最低稅負框架三項規則的兩項，即所得涵蓋原則（IIR）與徵稅不足支出原則（UTPR），將不適用於該國。

美國 文件 司法

延伸閱讀

鮑爾傑克森洞演講放鴿 川普再度揚言要開除Fed的她

川普心腹下令！傳前白宮國安顧問波頓私宅遭FBI「國安調查」搜索

何時川習會？傳習近平不出席10月東協峰會 與川普會面恐落空

李長庚：川普全球關稅談判將促升美元 台幣等多國幣別應會趨貶

相關新聞

鮑爾開降息大門…美股飆漲 市場估年底前將降2碼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日謹慎地為9月降息打開了大門，他在傑克森洞年會上表示，儘管通膨的疑慮仍在，但勞動市場的風...

迎合川普…三星可能結盟英特爾 透過合作創造雙贏

南韓總統李在明25日將在白宮與美國總統川普會面，傳將宣布上千億美元的企業投資案。市場揣測，隨行的三星電子會長李在鎔為了討...

下月敞開大門？鮑爾擔心就業大舉放鴿 Fed降息1碼機率衝破90%

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國就業市場有加速降溫之虞，可能降低關稅帶動成本上升將助長通膨的憂慮，為Fed最快在下...

日通膨放緩 升息預期不變

日本7月核心通膨率連續第二個月放緩，但仍高於日本銀行（央行）的2%目標，市場對日銀未來幾個月將會再升息的預期依然不變。

歐盟推數位歐元 追趕美國

在美國上月通過具里程碑意義的Genius法案（又稱天才法案），以監管規模達2,880億美元的穩定幣市場後，歐盟擔心在數位...

回應美國要求 OECD 調整最低稅負協議

經濟合作發展組織（OECD）已提出一系列調整全球最低稅負協議的措施，盼藉此讓美國企業不受制於這項140多個國家簽署的協議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。