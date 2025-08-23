回應美國要求 OECD 調整最低稅負協議

經濟合作發展組織（OECD）已提出一系列調整全球最低稅負協議的措施，盼藉此讓美國企業不受制於這項140多個國家簽署的協議，進而舒緩美國對該國企業的憂慮。

根據彭博資訊取得的文件，OECD已提出長達30頁的草案，用意是履行G7達成的協議，確保美國企業不受制於名為「第二支柱」（Pillar 2）的最低稅負主要執行措施。

文件提供的細節顯示，如果企業獲利已受制於嚴格稅法，全球最低稅負協議可能豁免這些公司。

全球最低稅負協議條款將確保企業在所有司法管轄地區至少支付15%企業稅，但川普領導下的美國持續批評該協議對美國企業不公平。

美國官員堅持，該國過去數十年持續嚴格對外國收入課稅，OECD成員國應協商一項「並行」協議，徹底切割美國稅制與全球最低稅負框架。

OECD文件暗示，一個國家稅制可能需要滿足三項標準，才能取得並行制度資格。如果一個國家稅制獲得認定為符合資格的並行稅制，全球最低稅負框架三項規則的兩項，即所得涵蓋原則（IIR）與徵稅不足支出原則（UTPR），將不適用於該國。