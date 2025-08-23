快訊

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

歐盟推數位歐元 追趕美國

經濟日報／ 編譯季晶晶易起宇／綜合外電

美國上月通過具里程碑意義的Genius法案（又稱天才法案），以監管規模達2,880億美元的穩定幣市場後，歐盟擔心在數位貨幣領域喪失競爭力，正加速推進數位歐元計畫。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，美國Genius法案的快速通過「讓許多歐洲官員感到驚慌失措」，並開始表示要加速推動數位歐元。他們擔心這項美國新法將進一步促進美元計價穩定幣的使用，因此認為必須要發行數位歐元，以維護歐元在歐洲的主導地位。

歐洲央行（ECB）執委奇波隆尼（Piero Cipollone）指出，美國推動美元穩定幣的做法，「可能提高歐洲的金融穩定和戰略自主疑慮」，並導致歐元存款外流至美國，以及進一步加強美元在跨境支付的優勢。

知情人士表示，官員如今正在重新評估計畫，包括考慮在乙太坊、Solana等公有區塊鏈上運行數位歐元，而非原先出於隱私考量所考慮的私有區塊鏈。

公鏈有助於提升數位歐元的全球流通性和使用率，但交易透明特性可能帶來隱私風險。私鏈比較接近中國大陸數位人民幣的做法，而非美國民間企業目前的做法。

歐洲央行向金融時報表示，正在考慮發展數位歐元方面的「各種技術」（無論是中心化或去中心化），包括分散式帳本技術，目前尚未對此作成決定。

歐洲央行多年來一直在研究創建一種可在歐元區免費使用的數位版歐元的可能性。支持者表示，在現金使用率下滑的現在，這樣的數位貨幣將提供民眾一種央行背書的支付方式，同時向全球推廣歐元。

在2019至2024年間，歐元區以現金交易的比率已大幅下滑，交易量從68%下滑至40%，交易額更從40%下滑至24%。

目前市場上已有數種歐元計價穩定幣，其中以Circle發行的規模最大，市值達2.25億美元。但若由歐洲央行直接發行，將更能彰顯歐盟對數位資產發展的鄭重承諾。中國大陸是最領先發展央行數位貨幣的國家，英國也正考慮創建數位英鎊。奇波隆尼表示，「歐洲不能過度依賴外國支付解決方案」。

美國 法案 穩定幣

