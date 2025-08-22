快訊

下月敞開大門？鮑爾擔心就業大舉放鴿 Fed降息1碼機率衝破90%

土城人倫命案…逆子弒93歲母再自戕 法院今裁定羈押

抓到了！高雄槍擊命案燒毀BMW權利車 租車女車主及接應男落網

鮑爾傑克森洞演講放鴿 川普再度揚言要開除Fed的她

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統川普22日面對記者再度表示，若Fed理事庫克不為房貸詐欺一事辭職，他將會直接開除她。路透
美國總統川普22日面對記者再度表示，若Fed理事庫克不為房貸詐欺一事辭職，他將會直接開除她。路透

在美國聯準會（Fed）主席鮑爾正在傑克森洞的央行年會發表演說之際，美國總統川普再次公開表示，若Fed理事庫克（Lisa Cook）不願為她被指控涉嫌的房貸詐欺辭職下台，川普將直接開除她。

彭博資訊報導，川普22日面對記者時表示：「如果她（庫克）不辭職，我就會開除她。」

庫克日前遭到聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特指控，涉嫌透過在房貸申請書中提交假資料來確保有利條件，以進行房貸詐欺。川普20日呼籲庫克辭職。庫克之後回應表示，她不會接受被逼迫下台。

川普的發言加劇了他近幾個月來對Fed的施壓，他已因為Fed持續維持利率按兵不動的決定，持續抨擊Fed好幾個月。

不過當天正在傑克森洞演說的鮑爾，倒是真的釋出市場期盼已久的鴿派訊號，表示通膨風險偏上行，就業風險偏下行，風險平衡的轉變，可能需要調整政策立場。

Fed 川普 辭職

延伸閱讀

川普心腹下令！傳前白宮國安顧問波頓私宅遭FBI「國安調查」搜索

觀望全球央行年會 新台幣連7貶收30.585元

何時川習會？傳習近平不出席10月東協峰會 與川普會面恐落空

川普批光電世紀騙局 曾文生：能源使用是總和概念

相關新聞

美股大幅拉回警訊齊發？策略師警告「前路不順」：已亮起8個紅燈

本周熱門科技股下挫拖累美股盤勢，但標普500指數21日收盤價位只比14日寫下的歷史最高紀錄低1.5%。這表示美股最近下跌...

降息兩次？Fed鮑爾談話讓市場加大押注 道瓊一度漲700點、美元跌

聯準會（Fed）主席鮑爾22日在傑克森洞年會上表示，如果緊張的勞動市場對價格穩定構成風險，則可能有必要採取先發制人的行動...

你也犯了嗎？重量級大咖點出投資人最大錯誤 籲這樣調整布局

在美國股市徘徊在歷史高點附近之際，美股可能已泡沫化的憂慮逐漸升高。億萬富豪投資人馬克斯（Howard Marks）認為，...

下月敞開大門？鮑爾擔心就業大舉放鴿 Fed降息1碼機率衝破90%

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國就業市場有加速降溫之虞，可能降低關稅帶動成本上升將助長通膨的憂慮，為Fed最快在下...

鮑爾傑克森洞演講放鴿 川普再度揚言要開除Fed的她

在美國聯準會（Fed）主席鮑爾正在傑克森洞的央行年會發表演說之際，美國總統川普再次公開表示，若Fed理事庫克（Lisa ...

美股早盤／鮑爾傑克森洞演說明示降息 道瓊飆逾750點

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日在傑克森洞演講幾乎等於明示了準備降息，美股早盤三大指數開高後漲幅持續擴大，美債殖利率下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。