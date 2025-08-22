鮑爾傑克森洞演講放鴿 川普再度揚言要開除Fed的她
在美國聯準會（Fed）主席鮑爾正在傑克森洞的央行年會發表演說之際，美國總統川普再次公開表示，若Fed理事庫克（Lisa Cook）不願為她被指控涉嫌的房貸詐欺辭職下台，川普將直接開除她。
彭博資訊報導，川普22日面對記者時表示：「如果她（庫克）不辭職，我就會開除她。」
庫克日前遭到聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特指控，涉嫌透過在房貸申請書中提交假資料來確保有利條件，以進行房貸詐欺。川普20日呼籲庫克辭職。庫克之後回應表示，她不會接受被逼迫下台。
川普的發言加劇了他近幾個月來對Fed的施壓，他已因為Fed持續維持利率按兵不動的決定，持續抨擊Fed好幾個月。
不過當天正在傑克森洞演說的鮑爾，倒是真的釋出市場期盼已久的鴿派訊號，表示通膨風險偏上行，就業風險偏下行，風險平衡的轉變，可能需要調整政策立場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言