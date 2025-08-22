鮑爾傑克森洞演講放鴿 川普再度揚言要開除Fed的她

在美國聯準會（Fed）主席鮑爾正在傑克森洞的央行年會發表演說之際，美國總統川普再次公開表示，若Fed理事庫克（Lisa Cook）不願為她被指控涉嫌的房貸詐欺辭職下台，川普將直接開除她。

彭博資訊報導，川普22日面對記者時表示：「如果她（庫克）不辭職，我就會開除她。」

庫克日前遭到聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特指控，涉嫌透過在房貸申請書中提交假資料來確保有利條件，以進行房貸詐欺。川普20日呼籲庫克辭職。庫克之後回應表示，她不會接受被逼迫下台。

川普的發言加劇了他近幾個月來對Fed的施壓，他已因為Fed持續維持利率按兵不動的決定，持續抨擊Fed好幾個月。

不過當天正在傑克森洞演說的鮑爾，倒是真的釋出市場期盼已久的鴿派訊號，表示通膨風險偏上行，就業風險偏下行，風險平衡的轉變，可能需要調整政策立場。