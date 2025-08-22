快訊

下月敞開大門？鮑爾擔心就業大舉放鴿 Fed降息1碼機率衝破90%

土城人倫命案…逆子弒93歲母再自戕 法院今裁定羈押

抓到了！高雄槍擊命案燒毀BMW權利車 租車女車主及接應男落網

美股早盤／鮑爾傑克森洞演說明示降息 道瓊飆逾750點

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日在傑克森洞的演講提高了降息可能性，美股早盤三大指數齊漲。路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日在傑克森洞的演講提高了降息可能性，美股早盤三大指數齊漲。路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日在傑克森洞演講幾乎等於明示了準備降息，美股早盤三大指數開高後漲幅持續擴大，美債殖利率下挫，價格反向上揚，美元也走低。

道瓊工業指數早盤大漲780點或1.7%，標普500和那斯達克綜合指數漲幅也都超過1%；費半漲逾3%，台積電ADR漲2% ，輝達漲0.8%。

鮑爾在懷俄明州的Fed年度會議上說，美國失業率仍低，但是「當政策仍處在受限的領域，基本前景及風險衡平的變化，可能使我們調整政策立場」。他提到，在Fed的雙重任務，即就業與穩定物價之間，「風險的衡平看起來將要轉變」。他也提到稅收、貿易及移民政策的「大幅改變」。

根據芝商所的FedWatch Tool，市場押注9月降息1碼的機率提高至91%。

Google母公司字母公司（Alphabet）漲1.5%，稍早有報導指出，其與臉書母公司Meta達成價值100億美元、為期六年的雲端運算協議；Meta也漲1.4%。

