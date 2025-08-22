聽新聞
美股早盤／鮑爾傑克森洞演說明示降息 道瓊飆逾750點
美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日在傑克森洞演講幾乎等於明示了準備降息，美股早盤三大指數開高後漲幅持續擴大，美債殖利率下挫，價格反向上揚，美元也走低。
道瓊工業指數早盤大漲780點或1.7%，標普500和那斯達克綜合指數漲幅也都超過1%；費半漲逾3%，台積電ADR漲2% ，輝達漲0.8%。
鮑爾在懷俄明州的Fed年度會議上說，美國失業率仍低，但是「當政策仍處在受限的領域，基本前景及風險衡平的變化，可能使我們調整政策立場」。他提到，在Fed的雙重任務，即就業與穩定物價之間，「風險的衡平看起來將要轉變」。他也提到稅收、貿易及移民政策的「大幅改變」。
根據芝商所的FedWatch Tool，市場押注9月降息1碼的機率提高至91%。
Google母公司字母公司（Alphabet）漲1.5%，稍早有報導指出，其與臉書母公司Meta達成價值100億美元、為期六年的雲端運算協議；Meta也漲1.4%。
