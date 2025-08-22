下月敞開大門？鮑爾擔心就業大舉放鴿 Fed降息1碼機率衝破90%

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國就業市場有加速降溫之虞，可能降低關稅帶動成本上升將助長通膨的憂慮，為Fed最快在下月會議上降息敞開大門。

鮑爾22日在美國懷俄明州傑克森洞全球央行年會上發表演說，他在預先準備的講稿中指出，風險平衡似乎持續轉變，儘管美國勞動市場似乎處於平衡狀態，這種平衡卻很奇怪，是勞工供給與需求雙雙大幅降溫造成的結果。

鮑爾說：「這種異常現象代表就業市場惡化風險不斷上升，如果這些風險成真，很快就會以裁員人數大增及失業率上升的形式顯現。」鮑爾指出，基於當前政策具限制性，從基本展望和風險平衡瞬息萬變來看，Fed可能有調整政策立場的理由。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，在鮑爾言論帶動下，Fed 9月降息1碼機率22日升破九成，高於前一天的75%左右，降息2碼機率仍為零。美國公債殖利率22日盤中全面下挫，10年期公債殖利率下滑7個基點左右至4.26%，2年期公債殖利率跌逾8個基點至3.705%。