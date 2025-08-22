你也犯了嗎？重量級大咖點出投資人最大錯誤 籲這樣調整布局

在美國股市徘徊在歷史高點附近之際，美股可能已泡沫化的憂慮逐漸升高。億萬富豪投資人馬克斯（Howard Marks）認為，目前美股處於泡沫化初期階段，假設市況不會或不可能改變，是投資人犯的一大錯誤。

橡樹資本（Oaktree）共同董事長馬克斯接受彭博資訊訪問時說：「最大的單一錯誤─我一直認真思考，投資人犯的最大單一錯誤是什麼─我的結論是，最大錯誤是投資人認為現況永遠不會改變，過去不斷發生的事未來會持續發生，但回歸中位數可能性其實高出許多。」

馬克斯不認為美股即將回檔修正或泡沫即將破滅，但仍點出少數讓他對當今市況感到憂心的現象。首先，美股過去約16年一直未大幅回檔修正。儘管2022年曾步入熊市，美國總統川普關稅宣告和新冠疫情等事件也讓美股陷入困境，這些頹勢和全球金融危機點燃的賣壓相比仍是小巫見大巫。

其次，美股價位很高。馬克斯不擔心美股七雄，問題在於美股標普500指數其餘493檔成分股。這些成分股價位也很高，但財報與美股七雄不在同一個檔次。馬克斯說：「比起優秀企業股票價位很高，我認為較平庸公司股票也很貴較令人憂心。」

第三，投資人大舉做多。馬克斯猜想最近一次投資氣氛感覺像現在這麼樂觀大約是1997年的事，即網路泡沫的前幾年。馬克斯說：「大家從中立轉為青睞股票，然後再從很喜歡、愛不釋手到喜歡過頭。這個連續不斷的過程會創造泡沫，我們或許處於泡沫化初期。」

馬克斯認為投資人目前應採取防禦策略，透露橡樹資本持續加碼買進信用債。