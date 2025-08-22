美股大幅拉回警訊齊發？策略師警告「前路不順」：已亮起8個紅燈

本周熱門科技股下挫拖累美股盤勢，但標普500指數21日收盤價位只比14日寫下的歷史最高紀錄低1.5%。這表示美股最近下跌，只是暫時稍微回檔整理嗎？

Longview Economics執行長、全球經濟學家兼首席市場策略師華特林警告，美股已亮起八個紅燈，預告前方的路不太順，尤其即將進入9月淡季，投資人小心為宜。他說：「在大幅拉回前，警示燈會先閃爍。」

一、美股成交量降低。他認為不只是季節性因素使然，可能也因為投資人大致已持股滿檔，而往年這種情況發生在大幅回檔的前夕。

二、近幾周來，美股熱得冒泡。例如，以企業價值/營收比計算，估值倍數高於10倍的股票占比，如今已超過20%，與2000年和2021年的高峰水準近似。今年人工智慧（AI）熱門股Palantir股價狂飆，就證明動能股太多人搶著買。

三、個股買權（call）未平倉量在上周達到高水位，而這個水準與過去五年的高峰值相當，「顯示散戶在股市投機程度高」，也與媒體報導說「迷因股反撲」的情況一致。華特林說，股價飆上高點，通常就是觸頂後即將轉跌的時刻。

四、投資人勇於承擔風險和市場自滿的跡象隨處可見。例如，融資餘額持續升高，公司債與公債的利差「縮到不能再縮了」，這顯示風險溢價很小。

五、有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE VIX），最近曲線變陡，亦即短期期貨價格遠低於長期期貨，這通常發生在市場快要變盤時。華特林說：「我們的估值模型--檢視標普500預期本益比與VIX的相對比值--正閃現『賣出』訊號。」

六、Longview的標普500類股與個股關聯性模型，也發出「賣出」訊號。他說：「這暗示個股與類股之間普遍呈現（方向）背離，而且市場漲勢窄化。這通常發生在標題指數拉回的前一刻。」

七、另一項Longview市場擇時指標顯示，目前美股相對於美債已經「超買」，觸發另一個「賣出」訊號。

八、流動性轉弱。華特林指出，最近美國公債標售情況良好，主要是靠聯準會（Fed）附賣回協議（reverse repo）工具的資金提供支撐，但如今資金幾乎見底了，「因此，公債發行可能轉而吸收傳統的市場流動性（進而縮減可能注入股市的流動性）」。