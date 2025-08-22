快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

投資人關注全球央行年會與鮑爾談話 亞股走勢分歧

中央社／ 香港22日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾預計今天將在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表談話，將牽動利率走向。路透
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾預計今天將在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表談話，將牽動利率走向。路透

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾預計今天將在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表談話，將牽動利率走向。投資人靜待結果，亞股今天收盤走勢分歧。

法新社報導，近日市場瀰漫審慎交易氛圍。即使科技股、特別是人工智慧（AI）領域持續蓬勃發展，對全球經濟展望看法莫衷一是的投資人，正受到通膨復燃疑慮所擾。

鮑爾（Jerome Powell）預計今天在美國懷俄明州傑克森霍爾舉行的全球央行年會發表演說。對觀察人士而言，這是評估聯準會9月降息可能性的重要事件。

鮑爾今年來屢次面臨美國總統川普（DonaldTrump）公開施壓聯準會降息，對獨立運作的聯準會來說，這是不尋常的政治干預。

綜觀亞股方面，日股基準日經225指數今天收盤微漲0.05%，稍微扭轉昨天下跌0.65%的頹勢。

受中國晶片股寒武紀科技公司漲勢帶動，上海股市主要指數上證綜指（滬指）今天收漲1.45%，為10年來首次站上3800點關卡。

香港、首爾及馬尼拉股市均收高；雪梨、台北及威靈頓股市則收低。

澳洲激石集團（Pepperstone Group）研究部門主管魏斯頓（Chris Weston）表示，華爾街股市歷經數日動盪後，亞洲「應該會在聯準會可靠性受到關注之際，扮演資金安全避風港角色」。

Fed 美國 鮑爾 亞股 川普 央行 聯準會 投資人

延伸閱讀

整理包／Fed鮑爾今晚演說可能透露什麼訊息？今年年會還有哪些看點？

全球央行總裁年會風雨欲來 川普逼退鮑爾、理事庫克陷醜聞風暴

美股收黑 標普500指數五連跌 投資人為鮑爾可能發表鷹派言論做準備

市場關注鮑爾演說 美股道瓊跌逾150點、史指連5日收黑

相關新聞

美中貿易戰硝煙再起！黃豆玉米豐收 美農民卻愁了：大陸一船也沒買

美國從周一到周四、橫跨七州的「專業農戶作物考察活動」，有40多位農民、分析師與記者參與沿途考察，他們感受到似曾相識的焦慮...

力拚AI霸權！南韓啟動五年計畫 設立百兆韓元基金、投資30關鍵專案

南韓政府今（22）日公布國家人工智慧（AI）五年經濟發展藍圖，承諾未來五年全面擁抱AI，並結合產官資金共組100兆韓元的...

投資人關注全球央行年會與鮑爾談話 亞股走勢分歧

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾預計今天將在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表談話，將牽動利率走...

Google力拚OpenAI！以更低價提供美國政府AI工具

美國政府與Google（谷歌）今天宣布，Google將以年費不到1美元價格提供聯邦機關Gemini人工智慧（AI）工具。...

投資人觀望各國央行政策訊號 買盤動能暫歇、日股小漲作收

投資人正觀望主要國家央行的政策訊號，日本股市本月歷經大幅漲勢後，買盤動能暫歇，日股兩大指數今天走勢震盪，終場小漲作收

三星HBM4傳過輝達初驗 最快11至12月量產、月底挺進PP階段

市場傳出，三星電子新一代高頻寬記憶體HBM4上月送樣輝達（NVIDIA）後，已通過初步品質與可靠度檢測，預計本月底進入「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。