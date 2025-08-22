投資人關注全球央行年會與鮑爾談話 亞股走勢分歧
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾預計今天將在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表談話，將牽動利率走向。投資人靜待結果，亞股今天收盤走勢分歧。
法新社報導，近日市場瀰漫審慎交易氛圍。即使科技股、特別是人工智慧（AI）領域持續蓬勃發展，對全球經濟展望看法莫衷一是的投資人，正受到通膨復燃疑慮所擾。
鮑爾（Jerome Powell）預計今天在美國懷俄明州傑克森霍爾舉行的全球央行年會發表演說。對觀察人士而言，這是評估聯準會9月降息可能性的重要事件。
鮑爾今年來屢次面臨美國總統川普（DonaldTrump）公開施壓聯準會降息，對獨立運作的聯準會來說，這是不尋常的政治干預。
綜觀亞股方面，日股基準日經225指數今天收盤微漲0.05%，稍微扭轉昨天下跌0.65%的頹勢。
受中國晶片股寒武紀科技公司漲勢帶動，上海股市主要指數上證綜指（滬指）今天收漲1.45%，為10年來首次站上3800點關卡。
香港、首爾及馬尼拉股市均收高；雪梨、台北及威靈頓股市則收低。
澳洲激石集團（Pepperstone Group）研究部門主管魏斯頓（Chris Weston）表示，華爾街股市歷經數日動盪後，亞洲「應該會在聯準會可靠性受到關注之際，扮演資金安全避風港角色」。
