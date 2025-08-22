Google力拚OpenAI！以更低價提供美國政府AI工具

美國政府與Google（谷歌）今天宣布，Google將以年費不到1美元價格提供聯邦機關Gemini人工智慧（AI）工具。這比對手OpenAI近期宣布類似服務收取的1美元年費還低。

法新社報導，美國總務署（General ServicesAdministration，GSA）在聯合聲明中說，Google將提供包含一系列AI與雲端運算服務的「政府版Gemini」（Gemini for Government），好讓聯邦各單位能加快AI應用。

Google提供的AI工具功能包括生成影片、圖片和創意內容，以及擔任能夠獨立完成複雜任務的「數位代理人」。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示：「政府版Gemini讓聯邦機關能享有我們全端（full stack）的AI創新解決方案，使得他們能夠達成重要任務。」

美國總務署說，聯邦機關將僅需支付不到1美元（約新台幣31元）微薄年費即可使用Google的AI工具，延續Google先前與美國政府簽訂的GoogleWorkspace軟體合約提供的大折扣。

美國總務署代理署長瑞加斯（Michael Rigas）表示：「聯邦機關如今能利用政府版Gemini提供的工具來大幅改變他們的運作方式。」

熱門聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI幾週前才宣布，讓美國政府能以僅1美元費用在1年內使用企業版ChatGPT。

當時OpenAI在部落格貼文中說：「我們提供政府人員強大且安全的AI工具，有助他們更快替更多人解決問題。」