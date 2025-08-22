力拚AI霸權！南韓啟動五年計畫 設立百兆韓元基金、投資30關鍵專案

南韓政府今（22）日公布國家人工智慧（AI）五年經濟發展藍圖，承諾未來五年全面擁抱AI，並結合產官資金共組100兆韓元的（約新台幣2.2兆元）的國家成長基金，把南韓打造為世界AI強權，以AI、深度科技為成長策略核心，要以30項投資專案建立「超級創新經濟」。

南韓財政部22日調降今年經濟成長率預估，從1.8%砍半至0.9%，出口成長率預測更大砍1.3個分點到0.2%，反映經濟情勢的不確定性。

南韓矢言以全面的政策措施建立全國AI生態系，「AI是我們能扭轉成長下滑的唯一突破」，並且預測若積極採用AI，最高可望提升生產力3.2%，國內生產毛額（GDP）擴張12.6%。

首爾當局將集結政府、民間投資人及退休金基金的資源，設立規模逾100兆韓元（約2.2兆台幣）的國家成長基金，協助產業創新，AI等策略產業，提供低利貸款或股票投資。這檔基金的資金來源包括韓國產業銀行（KDB）出資的先進策略產業基金（規模50多兆韓元）。

這項策略的核心為15項AI專案、和15項深度科技與能源專案。AI專案的目標是鼓勵製造業、服務業及政府全面採用AI，包括物流與製造業的人形機器人，自動駕駛車輛與船舶、AI驅動家電、消防與農業用無人機，以及整合具備處理優化能力機器人的AI驅動工廠。

政府也將支持裝置上運算的AI半導體、並以AI改革公部門的福利服務、租稅法遵、加快藥物批准。政府將聚焦於開發供公眾使用的主權AI模型，並為關鍵產業量身開發AI模型，以帶動創新，並加速各產業採用AI。

15項深度科技與能源專案則是聚焦於先進材料、能源韌性及新產業，包括自主開發目前仰賴進口的碳化矽（SiC）半導體，並且探索獨立液化天然氣（LNG）球形貨艙技術、量子運算超導體、特殊鋼材、高性能電池石墨烯、下一代太陽能電池、高壓直流輸電的離岸風電機、綠氫、小型模組化核子反應爐（SMR）等領域。

南韓也列舉下半年的五大經濟方向，包括七大戰略產業整合AI、建立五個以AI為基礎的地區樞紐、設立100兆韓元的基金、發展100％再生能源（RE100）的產業聚落，以及引導資本流出不動產。

這些專案將由跨部會小組負責監督，主要目標包括2027年前自駕車全面商業化、2030年完成自駕船舶開發，以及在汽車等關鍵製造業推動以AI為基礎的智慧工廠，希望在2030年前提高製造業的AI採用率到40%以上。