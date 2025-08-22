美中貿易戰硝煙再起！黃豆玉米豐收 美農民卻愁了：大陸一船也沒買

美國從周一到周四、橫跨七州的「專業農戶作物考察活動」，有40多位農民、分析師與記者參與沿途考察，他們感受到似曾相識的焦慮，像是回到了2019年。同樣是川普執政、美國與全球黃豆最大買家中國大陸的貿易戰硝煙再起，而糧價處於多年低點，即將到來的豐收季恐怕會讓情況雪上加霜。

通常，9月1日前，中國大陸就會先採購年度預計進口量的14%。但眼看下月就要開始收成了，美國卻連一船新收成的黃豆都還沒賣出去給中國。

美國黃豆協會主席拉格蘭德（Caleb Ragland）本周致函川普，悲訴農民已逼近破產邊緣，無法在長期的美中貿易戰中存活下來。他呼籲政府與中國達成協議取消關稅，結束貿易戰：「價格持續下跌，但我們的生產投入與設備成本卻大幅增加」。

彭博追蹤的一項穀物價格指標本月初跌至2020年疫情以來的最低點，但9月開始的收成季預料玉米產量將破紀錄。雖然農民減少種植使黃豆產量低於去年，單位產量仍有望創新高。

作物考察的初步結果顯示，除伊利諾伊州外， 其他州的玉米產量都高於去年。只有印第安納州的黃豆數量低於2024年。本次考察範圍橫跨俄亥俄、南達科他、印第安納、內布拉斯加、伊利諾、愛荷華和明尼蘇達七州，周五將公布完整結果。

本屆考察活動主持人弗洛里（Chip Flory）樂觀宣告：「中國仍然需要大豆，他們總有一天必須下單。」

美國黃豆出口協會執行長蘇特（Jim Sutter）也說：「我們對即將達成某種貿易協議抱持樂觀，只是不知道確切時間。」

然而，中國缺席出口市場是不容忽視的現實。中立派組織愛荷華農民聯盟的主席雷門（Aaron Lehman）坦言，川普第一次任期掀起美中貿易戰時，「我們失去許多海外客戶，他們至今都沒回頭。我們明白必須採取行動為農民爭取公平貿易，但目前這種方法並沒有讓我們更接近目標。」

美國農業部國際貿易副部長林伯格（Luke Lindberg）避重就輕表示，美國農產品正進入新市場，對中國以外地區的銷售正在增長：「我們很清楚必須把大豆銷往全世界。一些即將達成的協議，將為美國農民帶來重大轉機。」