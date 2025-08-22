最便宜方案138元！ChatGPT活躍用戶暴增 OpenAI將設印度辦事處

印度過去一年內的ChatGPT每週活躍用戶暴增4倍，一躍成為該服務的全球第2大市場。ChatGPT母公司OpenAI為此將在新德里設立該公司在印度的第一個辦事處，以進一步拓展市場。

OpenAI本週在印度推出目前為止最便宜的訂閱方案ChatGPT Go，用戶每月僅需支付399盧比（約新台幣138元），就能使用這項最新方案。

印度經濟時報（Economic Times）報導，OpenAI認為全世界人口最多的國家印度，是ChatGPT重要的市場，推出ChatGPT Go是為了搶攻印度近10億網路用戶的市場。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）透過聲明表示，印度對人工智慧（AI）展現的熱情和提供的機會令人難以置信，印度具有成為全球AI領導者的所有條件，包括令人讚嘆的科技人才、世界一流的開發者生態系統、印度政府透過「印度人工智慧計畫」（IndiaAI Mission）展現的強力支持。

阿特曼提到，開設在印度的第一個辦事處，並籌組在地團隊，是公司致力於讓先進的AI能在全印度更容易接觸，並與印度共同打造AI生態十分重要的第一步。

印度時報（Times of India）指出，印度已經成為OpenAI全球第2大市場，而OpenAI在印度的首個辦事處，將於今年稍晚，於新德里成立。

根據OpenAI的資料，印度是ChatGPT成長最快的市場之一，每週活躍用戶在過去一年增加4倍，除是OpenAI全球5大開發者市場之一，也是ChatGPT學生使用人數最多的國家。

印度斯坦時報（Hindustan Times）表示，OpenAI辦事處確定會在新德里，確切地點還不明朗，但已在印度設立官方部門，並已開始招募地方團隊，OpenAI的團隊將致力強化和印度合作夥伴、政府、企業、開發者、學術機構間的關係。

OpenAI在為印度用戶量身打造ChatGPT Go後，正式進軍印度，目前正與政府合作，加速AI在印度的普及，除與政府相關部門攜手外，ChatGPT最近推出的GPT-5模型也強化了對印度語的支援。

印度鐵道、資訊傳播、電子暨資訊科技部（Railways, Information & Broadcasting, Electronics &Information Technology）部長衛士納（AshwiniVaishnaw）表示，OpenAI決定在印度深耕，反映的是印度逐漸強化了在數位創新和AI應用方面的領導地位。

OpenAI大舉搶攻印度市場之際，卻也面臨法律問題，印度包括新聞媒體、圖書出版商都指控該公司在未經許可的情況下，用了它們所擁有的相關內容，來協助訓練ChatGPT，但OpenAI否認有任何不當行為。