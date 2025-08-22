彭博：Fed傑克森洞年會將吹響美債殖利率上漲的號角

彭博資訊策略師指出，今年的傑克森洞全球央行年會預料將吹響美債殖利率上漲的號角，短期而言，交易員正在縮減對聯準會（Fed）降息的押注，長期而言美國將面臨結構性的成長瓶頸，也會推升美債殖利率。

最新採購經理人（PMI）數據，美歐經濟持續展現韌性，促使交易員減少對十大經濟體（G10）央行寬鬆政策的押注，同時，Fed還面臨關稅等物價上升的壓力，提高了按兵不動的可能性。

經濟學家預期，全球經濟成長將顯著放緩，但最新數據以及市場走勢顯示，前景雖有些烏雲，但基本動能意外強韌。

長期來看，今年傑克森洞全球央行年會的主題便預示了潛在風險：「轉型中的勞動市場：人口結構、生產率與總體經濟政策」。彭博策略師指出，白宮推動經濟高速成長的手段，與經濟卻受限於產能瓶頸之間，有無法調和的矛盾，最終料將導致大幅推升長期殖利率。

彭博策略師曾指出，美債的期限溢價在國際市場偏低，支撐因素包括央行獨立性、美元信心、美債避險地位和可預測的貿易等總體政策，如今卻都面臨壓力。另一個關鍵在於：川普政府希望到2028年實現3%的經濟成長目標，但供給面卻顯示，在不引發通膨的情況下，經濟頂多只會成長2%，這很可能正是今年傑克森洞年會主題將傳遞的訊息。

其他情勢也愈來愈令人擔憂。首先是勞動市場，美國國會預算處（CBO）預期，未來十年的潛在勞動力成長率將降至每年約0.6%，低於過去30年的約0.8%，而且勞動力素質也預估將小幅下降，因為教育投入資金可能不足，資本深化也可能減弱，聯邦資本支出占國內生產毛額（GDP）比率預料將降低，沉重的政府債務負擔也可能擠出民間投資。

整體來看，供給面的「天花板」拉高了Fed的降息門檻，若財政政策維持寬鬆，Fed面臨的政治壓力加重，通膨風險將上升，長期債券將承受壓力。