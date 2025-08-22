快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

彭博：Fed傑克森洞年會將吹響美債殖利率上漲的號角

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
今年的傑克森洞全球央行年會可能吹響美債殖利率上漲的號角。路透
今年的傑克森洞全球央行年會可能吹響美債殖利率上漲的號角。路透

彭博資訊策略師指出，今年的傑克森洞全球央行年會預料將吹響美債殖利率上漲的號角，短期而言，交易員正在縮減對聯準會（Fed）降息的押注，長期而言美國將面臨結構性的成長瓶頸，也會推升美債殖利率。

最新採購經理人（PMI）數據，美歐經濟持續展現韌性，促使交易員減少對十大經濟體（G10）央行寬鬆政策的押注，同時，Fed還面臨關稅等物價上升的壓力，提高了按兵不動的可能性。

經濟學家預期，全球經濟成長將顯著放緩，但最新數據以及市場走勢顯示，前景雖有些烏雲，但基本動能意外強韌。

長期來看，今年傑克森洞全球央行年會的主題便預示了潛在風險：「轉型中的勞動市場：人口結構、生產率與總體經濟政策」。彭博策略師指出，白宮推動經濟高速成長的手段，與經濟卻受限於產能瓶頸之間，有無法調和的矛盾，最終料將導致大幅推升長期殖利率。

彭博策略師曾指出，美債的期限溢價在國際市場偏低，支撐因素包括央行獨立性、美元信心、美債避險地位和可預測的貿易等總體政策，如今卻都面臨壓力。另一個關鍵在於：川普政府希望到2028年實現3%的經濟成長目標，但供給面卻顯示，在不引發通膨的情況下，經濟頂多只會成長2%，這很可能正是今年傑克森洞年會主題將傳遞的訊息。

其他情勢也愈來愈令人擔憂。首先是勞動市場，美國國會預算處（CBO）預期，未來十年的潛在勞動力成長率將降至每年約0.6%，低於過去30年的約0.8%，而且勞動力素質也預估將小幅下降，因為教育投入資金可能不足，資本深化也可能減弱，聯邦資本支出占國內生產毛額（GDP）比率預料將降低，沉重的政府債務負擔也可能擠出民間投資。

整體來看，供給面的「天花板」拉高了Fed的降息門檻，若財政政策維持寬鬆，Fed面臨的政治壓力加重，通膨風險將上升，長期債券將承受壓力。

美債 壓力

延伸閱讀

台美股8、9月歷來震盪...降息真能激勵續強？伊森建議：逢高獲利了結

Fed多數官員支持不降息 通膨風險憂慮高於勞動市場惡化

美股早盤／失業救濟數據遜色 四大指數齊跌

非投等債不等同垃圾債！中信投信提三大理由 降息前布局掌握投資良機

相關新聞

英特爾扶不起？川普想拚美製晶片 經濟學人籲重視台灣與台積電

經濟學人21日發表專文指出，英特爾在半個世紀前是尖端科技的代名詞，也是美國技術與商業實力的象徵，如今不但跌出全球前15大...

整理包／Fed鮑爾今晚演說可能透露什麼訊息？今年年會還有哪些看點？

堪薩斯聯準銀行主辦的傑克森洞全球央行年會21日揭開序幕，聯準會（Fed）獨立性受嚴重威脅與降息時機逼近，更增添今年這場盛...

彭博：Fed傑克森洞年會將吹響美債殖利率上漲的號角

彭博資訊策略師指出，今年的傑克森洞全球央行年會預料將吹響美債殖利率上漲的號角，短期而言，交易員正在縮減對聯準會（Fed）...

特斯拉Cybertruck的野獸版漲價！在美售價漲1.5萬美元

根據特斯拉（Tesla）官網的定價資訊，這家電動車大廠將其電動皮卡Cybertruck旗下最強性能版Cyberbeast...

日本7月核心通膨放緩 無損升息預期

日本7月核心通膨率連續第二個月放緩，但仍高於日本銀行（央行）的2%目標，市場對日銀未來幾個月將會再升息的預期依然不變。

憂美元穩定幣坐大 歐盟快馬加鞭規劃數位歐元

在美國上月通過具里程碑意義的Genius法案（又稱天才法案），以監管規模達2,880億美元的穩定幣市場後，歐盟擔心在數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。