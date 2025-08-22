傳Meta與Google達成6年雲端協議 總值逾百億美元

根據知情人士說法，Meta已和谷歌公司（Google）簽署雲端運算協議，預計合作6年，總值超過100億美元（約新台幣3067億元）。

知情人士向法新社證實美國科技新聞網站TheInformation的相關報導。該報導指出，此次協議內容包括開放Meta使用Google的資料中心伺服器、儲存、網路及其他雲端服務。Meta未回覆置評要求。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近來積極加大人工智慧（AI）投資，高薪延攬OpenAI、蘋果（Apple）等競爭對手的研究人員，組建團隊推動他所謂的「超級人工智慧」（AI superintelligence）。

消息人士指出，這是Google提供雲端運算服務17年以來，規模最大的一項協議。

Google近期在財報中表示，其母公司Alphabet的雲端事業今年可望穩定創造500億美元（約新台幣1兆5288億元）營收。

Meta也在第2季財報中公布穩健的財務表現，該季資本支出大增至170億美元，重點投資在人工智慧基礎建設。

祖克柏先前在一篇闡述Meta人工智慧策略的貼文中表示，未來10年將是人工智慧發展的轉型期，而Meta的首要任務是將AI服務帶給使用者。