快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

傳Meta與Google達成6年雲端協議 總值逾百億美元

中央社／ 舊金山21日綜合外電報導

根據知情人士說法，Meta已和谷歌公司（Google）簽署雲端運算協議，預計合作6年，總值超過100億美元（約新台幣3067億元）。

知情人士向法新社證實美國科技新聞網站TheInformation的相關報導。該報導指出，此次協議內容包括開放Meta使用Google的資料中心伺服器、儲存、網路及其他雲端服務。Meta未回覆置評要求。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近來積極加大人工智慧（AI）投資，高薪延攬OpenAI、蘋果（Apple）等競爭對手的研究人員，組建團隊推動他所謂的「超級人工智慧」（AI superintelligence）。

消息人士指出，這是Google提供雲端運算服務17年以來，規模最大的一項協議。

Google近期在財報中表示，其母公司Alphabet的雲端事業今年可望穩定創造500億美元（約新台幣1兆5288億元）營收。

Meta也在第2季財報中公布穩健的財務表現，該季資本支出大增至170億美元，重點投資在人工智慧基礎建設。

祖克柏先前在一篇闡述Meta人工智慧策略的貼文中表示，未來10年將是人工智慧發展的轉型期，而Meta的首要任務是將AI服務帶給使用者。

情人 台幣 祖克柏

延伸閱讀

Meta無預警停權受害上千人 綠委偕網紅籲數發部負責

北藝大校花陳情網路帳號被關20多次 綠委要數發部扛責任

Google雙AI手機 台積助攻 高喊「改變遊戲規則時間到了」

Google對台持續投資 彭昱鈞：台灣人才價值被看見

相關新聞

英特爾扶不起？川普想拚美製晶片 經濟學人籲重視台灣與台積電

經濟學人21日發表專文指出，英特爾在半個世紀前是尖端科技的代名詞，也是美國技術與商業實力的象徵，如今不但跌出全球前15大...

整理包／Fed鮑爾今晚演說可能透露什麼訊息？今年年會還有哪些看點？

堪薩斯聯準銀行主辦的傑克森洞全球央行年會21日揭開序幕，聯準會（Fed）獨立性受嚴重威脅與降息時機逼近，更增添今年這場盛...

彭博：Fed傑克森洞年會將吹響美債殖利率上漲的號角

彭博資訊策略師指出，今年的傑克森洞全球央行年會預料將吹響美債殖利率上漲的號角，短期而言，交易員正在縮減對聯準會（Fed）...

特斯拉Cybertruck的野獸版漲價！在美售價漲1.5萬美元

根據特斯拉（Tesla）官網的定價資訊，這家電動車大廠將其電動皮卡Cybertruck旗下最強性能版Cyberbeast...

日本7月核心通膨放緩 無損升息預期

日本7月核心通膨率連續第二個月放緩，但仍高於日本銀行（央行）的2%目標，市場對日銀未來幾個月將會再升息的預期依然不變。

憂美元穩定幣坐大 歐盟快馬加鞭規劃數位歐元

在美國上月通過具里程碑意義的Genius法案（又稱天才法案），以監管規模達2,880億美元的穩定幣市場後，歐盟擔心在數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。