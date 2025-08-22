特斯拉Cybertruck的野獸版漲價！在美售價漲1.5萬美元

根據特斯拉（Tesla）官網的定價資訊，這家電動車大廠將其電動皮卡Cybertruck旗下最強性能版Cyberbeast的售價調升15,000美元（約台幣45.9萬元）。Cyberbeast的新售價漲到114,990美元（約台幣351.9萬元），高於原先的99,990美元，並同步升級標配「豪華套裝」，內容包括受監管的全自動輔助駕駛功能以及可免費使用超級充電網的權益。

至於Cybertruck其他車款，售價維持不變。