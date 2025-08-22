英特爾扶不起？川普想拚美製晶片 經濟學人籲重視台灣與台積電

經濟學人21日發表專文指出，英特爾在半個世紀前是尖端科技的代名詞，也是美國技術與商業實力的象徵，如今不但跌出全球前15大晶片公司，幾乎也沒有供應任何人工智慧（AI）所需的先進晶片，淪為被補助與保護的目標。美國若把希望全寄託在英特爾，恐反而削弱整體競爭力，因此應該放眼全球，並著手解決台積電等晶片製造商所面臨的挑戰。而台海局勢的穩定對台積電尤為重要，這點川普政府不應忽視。

經濟學人報導，英特爾的沒落並非一夕之間，而是一連串錯失科技轉折點所導致，因自負而錯過智慧型手機與AI兩大浪潮，敗給安謀、輝達和台積電等企業。儘管拜登政府的晶片法案曾承諾提供80億美元補助及最高120億美元貸款，但公司依舊陷入困境，債務纍纍，現金流僅能勉強維持，所需的救助資金持續增加。

報導分析，與其繼續將資源投注在一間難以追趕領先者的公司，美國應重新調整策略，記取三個教訓。

第一，不要將國家的希望寄託在維持英特爾。英特爾可以將晶圓廠業務賣給資金雄厚的投資者，例如據報有意收購的軟銀，或者出售設計部門，將收益投入製造。即便如此，英特爾也可能無法追上台積電。不論哪種方式，聯邦政府都不應繼續往無底洞砸錢，入股只會讓問題更複雜。

第二，不要只關注英特爾，還要解決其他晶片製造商的問題。台積電正在尋求擴張，但在台灣超大型晶圓廠土地有限，且勞動力老化。該公司已承諾投資1650億美元，將晶片製造帶到美國。南韓的三星比英特爾更成功，正在德州設廠，但進展仍然緩慢，兩家公司都面臨技術工人短缺及許可延誤的問題。

第三，即使本土晶片製造能提升美國韌性，美國仍無法與世界脫鉤。原因之一是供應鏈高度專業化，關鍵設備與材料來自全球各地，包括來自荷蘭的極紫外光（EUV）光刻機與日本的晶片製造工具。

另一個原因則是台灣及其安全仍至關重要，台積電的策略是先在本土創新，再將技術擴散到全球。即便台積電在美國的第三座晶圓廠到本世紀末開始生產2奈米晶片時，約三分之二的此類半導體仍可能在台灣製造。

為了保持美國晶片供應鏈的韌性，川普需要一個深思熟慮的連貫戰略，但是他憑衝動治國，這對他而言是一項艱鉅的挑戰，也難怪走向錯誤方向。

即便是自由貿易的支持者，也承認晶片戰略重要性，擔心全球在先進晶片上依賴台積電及其所在的台灣，而台灣面臨中國入侵威脅。但川普對台灣問題態度輕率，自信中國不會在他任內入侵，同時也未能提供持續支持。他對各類進口商品加徵關稅，將提高美國製造的成本；對進口晶片課稅，則會傷害美國消費者。他以不確定性為樂，但晶片製造商需要的是穩定。

報導指出，經濟民族主義者也應認識到，盟國晶片製造商的進展本身就是對美國安全的貢獻。日韓兩國都有製造業卓越的傳統，可能比美國更有機會複製台灣的成功。但晶片製造業經過數十年發展，專為全球化時代而建。當經濟民族主義者以自給自足為基礎制定政策時，等於給自己設下一個不必要、甚至幾近不可能完成的艱鉅任務。