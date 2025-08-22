快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾扶不起？川普想拚美製晶片 經濟學人籲重視台灣與台積電

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普21日在華府的美國公園警察安納柯斯蒂亞行動設施視察聯邦部隊時發表演說。
美國總統川普21日在華府的美國公園警察安納柯斯蒂亞行動設施視察聯邦部隊時發表演說。

經濟學人21日發表專文指出，英特爾在半個世紀前是尖端科技的代名詞，也是美國技術與商業實力的象徵，如今不但跌出全球前15大晶片公司，幾乎也沒有供應任何人工智慧（AI）所需的先進晶片，淪為被補助與保護的目標。美國若把希望全寄託在英特爾，恐反而削弱整體競爭力，因此應該放眼全球，並著手解決台積電等晶片製造商所面臨的挑戰。而台海局勢的穩定對台積電尤為重要，這點川普政府不應忽視。

經濟學人報導，英特爾的沒落並非一夕之間，而是一連串錯失科技轉折點所導致，因自負而錯過智慧型手機與AI兩大浪潮，敗給安謀、輝達和台積電等企業。儘管拜登政府的晶片法案曾承諾提供80億美元補助及最高120億美元貸款，但公司依舊陷入困境，債務纍纍，現金流僅能勉強維持，所需的救助資金持續增加。

報導分析，與其繼續將資源投注在一間難以追趕領先者的公司，美國應重新調整策略，記取三個教訓。

第一，不要將國家的希望寄託在維持英特爾。英特爾可以將晶圓廠業務賣給資金雄厚的投資者，例如據報有意收購的軟銀，或者出售設計部門，將收益投入製造。即便如此，英特爾也可能無法追上台積電。不論哪種方式，聯邦政府都不應繼續往無底洞砸錢，入股只會讓問題更複雜。

第二，不要只關注英特爾，還要解決其他晶片製造商的問題。台積電正在尋求擴張，但在台灣超大型晶圓廠土地有限，且勞動力老化。該公司已承諾投資1650億美元，將晶片製造帶到美國。南韓的三星比英特爾更成功，正在德州設廠，但進展仍然緩慢，兩家公司都面臨技術工人短缺及許可延誤的問題。

第三，即使本土晶片製造能提升美國韌性，美國仍無法與世界脫鉤。原因之一是供應鏈高度專業化，關鍵設備與材料來自全球各地，包括來自荷蘭的極紫外光（EUV）光刻機與日本的晶片製造工具。

另一個原因則是台灣及其安全仍至關重要，台積電的策略是先在本土創新，再將技術擴散到全球。即便台積電在美國的第三座晶圓廠到本世紀末開始生產2奈米晶片時，約三分之二的此類半導體仍可能在台灣製造。

為了保持美國晶片供應鏈的韌性，川普需要一個深思熟慮的連貫戰略，但是他憑衝動治國，這對他而言是一項艱鉅的挑戰，也難怪走向錯誤方向。

即便是自由貿易的支持者，也承認晶片戰略重要性，擔心全球在先進晶片上依賴台積電及其所在的台灣，而台灣面臨中國入侵威脅。但川普對台灣問題態度輕率，自信中國不會在他任內入侵，同時也未能提供持續支持。他對各類進口商品加徵關稅，將提高美國製造的成本；對進口晶片課稅，則會傷害美國消費者。他以不確定性為樂，但晶片製造商需要的是穩定。

報導指出，經濟民族主義者也應認識到，盟國晶片製造商的進展本身就是對美國安全的貢獻。日韓兩國都有製造業卓越的傳統，可能比美國更有機會複製台灣的成功。但晶片製造業經過數十年發展，專為全球化時代而建。當經濟民族主義者以自給自足為基礎制定政策時，等於給自己設下一個不必要、甚至幾近不可能完成的艱鉅任務。

美國 台積電

延伸閱讀

國民兵進駐華府 川普視察軍警指揮中心

警報解除？華爾街日報：川普政府不打算入股台積電

比黑手黨老大還不如？川普勒索「買路財」作風如流動土匪

聯邦接管華府治安 川普預告周四晚上與警察一起巡邏

相關新聞

英特爾扶不起？川普想拚美製晶片 經濟學人籲重視台灣與台積電

經濟學人21日發表專文指出，英特爾在半個世紀前是尖端科技的代名詞，也是美國技術與商業實力的象徵，如今不但跌出全球前15大...

整理包／Fed鮑爾今晚演說可能透露什麼訊息？今年年會還有哪些看點？

堪薩斯聯準銀行主辦的傑克森洞全球央行年會21日揭開序幕，聯準會（Fed）獨立性受嚴重威脅與降息時機逼近，更增添今年這場盛...

彭博：Fed傑克森洞年會將吹響美債殖利率上漲的號角

彭博資訊策略師指出，今年的傑克森洞全球央行年會預料將吹響美債殖利率上漲的號角，短期而言，交易員正在縮減對聯準會（Fed）...

特斯拉Cybertruck的野獸版漲價！在美售價漲1.5萬美元

根據特斯拉（Tesla）官網的定價資訊，這家電動車大廠將其電動皮卡Cybertruck旗下最強性能版Cyberbeast...

日本7月核心通膨放緩 無損升息預期

日本7月核心通膨率連續第二個月放緩，但仍高於日本銀行（央行）的2%目標，市場對日銀未來幾個月將會再升息的預期依然不變。

憂美元穩定幣坐大 歐盟快馬加鞭規劃數位歐元

在美國上月通過具里程碑意義的Genius法案（又稱天才法案），以監管規模達2,880億美元的穩定幣市場後，歐盟擔心在數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。