日本7月核心通膨放緩 無損升息預期

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
東京銀座購物商圈。 歐新社

日本7月核心通膨率連續第二個月放緩，但仍高於日本銀行（央行）的2%目標，市場對日銀未來幾個月將會再升息的預期依然不變。

日本總務省今（22）日公布，7月不含生鮮食品的全國核心消費者物價指數（CPI）年增3.1%，增幅略高於市場預期的3%，但小於6月時的3.3%。

日銀關注、剔除生鮮食品與能源的核心－核心通膨CPI，7月年升率為3.4%，與6月持平，且符合市場預期。

日銀7月已上修通膨預期，總裁植田和男強調，由於美國關稅可能衝擊日本經濟，日銀進一步升息的腳步需要謹慎。

到目前為止，儘管美國對等關稅拖累出口，日本經濟一直展現韌性，上季國內生產毛額（GDP）數據意外強勁，7月下旬日本與美國又已經達成貿易協議，這些正面發展燃起市場的樂觀預期，認為或許日本能避免關稅引發的衰退，增加了日銀今年稍後升息的空間。

彭博資訊經濟學家表示，7月通膨放緩只是短暫停歇，價格壓力仍頑固，雙核心通膨維持在3%到4%的中部區間，支持了日銀的漸進升息政策路徑。預期確認美國關稅影響有限後，日銀會在10月升息。

另一個升息因素是美方的施壓。約一周前，美國財政部長貝森特罕見表示日銀因應通膨的政策落後，又提高升息預期，日本公債殖利率飆高。

路透訪調經濟學家的結果顯示，本月有63%受訪者預期日銀年底前，會將指標利率由0.5%至少調升至0.75%，比率高於上月調查的54%。

