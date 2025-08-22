憂美元穩定幣坐大 歐盟快馬加鞭規劃數位歐元

在美國上月通過具里程碑意義的Genius法案（又稱天才法案），以監管規模達2,880億美元的穩定幣市場後，歐盟擔心在數位貨幣領域喪失競爭力，正加速推進數位歐元計畫。

根據知情人士，官員正重新評估技術路線：除原先因隱私考量而傾向私有鏈方案外，現在也認真考慮改於以太坊、Solana等公有鏈上運行數位歐元。公布鏈有助提升全球流通性與使用率，但交易透明透特性可能帶來隱私外洩風險。

歐洲央行多年來持續研究，旨在創建一種由央行背書、可在歐元區免費使用的支付工具。歐盟官員憂心，美國新法將進一步推升美元計價穩定幣的使用，因此認為必須發行數位歐元，以維護歐元在歐洲的主導地位。

歐洲央行執委會委員Piero Cipollone指出，美國推動美元穩定幣的做法，可能導致歐元存款外流至美國，並加深美元在跨境支付的優勢。

目前市場上已有數種歐元計價穩定幣，其中以Circle發行的規模最大，市值達2.25億美元。若由歐洲央行直接發行，將更能彰顯歐盟對數位資產發展的鄭重承諾。Cipollone強調，「歐洲不能過度依賴外國支付解決方案」。