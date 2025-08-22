整理包／Fed鮑爾今晚演說可能透露什麼訊息？今年年會還有哪些看點？

堪薩斯聯準銀行主辦的傑克森洞全球央行年會21日揭開序幕，聯準會（Fed）獨立性受嚴重威脅與降息時機逼近，更增添今年這場盛會的重要性，重頭戲為主席鮑爾預定今晚將發表的演說，以下為今年年會看點：

鮑爾是否透露9月決策動向？

鮑爾將於美東時間22日上午10時（台灣時間22日晚間10時）發表談話，觀察家和投資人將密切關注他是否會透露9月決策會議動向的蛛絲馬跡。

儘管鮑爾和同僚近月來面臨川普政府的龐大施壓，鮑爾演說時預料仍將展現沉著冷靜的態度，關注重點為他對勞動市場的描述、以及他對關稅傳導通膨的看法。

Evercore ISI全球政策和央行策略主管古哈認為，鮑爾可能保持謹慎，不會預先承諾9月降息。

高盛經濟學家梅里克爾也預期，鮑爾雖然可能表明他可能支持9月降息，但不會明確暗示9月降息是板上釘釘，雖然若鮑爾推動降息，多數近來對9月降息表達好壞參半看法的決策官員，可能願意支持降息，但鮑爾會認為等更接近9月會議、獲得更多數據時，做出更強烈的降息論據會比較合理。

Fed官員已持續對9月降息預期潑冷水，今年有決策投票權的堪薩斯聯準銀行總裁施密德21日表示，目前通膨的風險略高於勞動市場減弱的威脅，當前政策處於非常良好的位置，必須要有非常明確的數據才足以調整政策。

今年沒有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克也說，他仍認為目前略具經濟約束力的政策適當，今年降息一次也是適當之舉，但任何預測都充滿不確定性，他不會固守立場，只是他偏好Fed一採取行動就朝單一方向前進，而非開始降息後又「迴轉」。另一位今年沒投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克也審慎認為通膨率依然太高，雖然勞動市場引人憂心，但失業率仍接近她估算的充分就業水準。

這些談話促使市場21日預期的9月降息1碼機率，降至75.3%，遠低於一周前的92.1%。

Fed貨幣政策架構評估結論

鮑爾的演說預料也將聚焦於Fed每五年一次的貨幣政策架構評估結果。Fed官員在2020年調整決策方式，聚焦於近零利率與低物價的風險，改為「有彈性的平均通膨目標」，也就是在低通膨維持很長一段時間後，Fed願意容忍通膨率高於2%一段時間，以彌補之前低通膨時期相較於通膨目標的缺口，當時也更聚焦於失業率太高的問題、而非同時擔心失業率太低，導致預先升息以防範經濟過熱的迫切性降低。

然而，在新冠疫情引發的供應震撼，導致美國通膨飆升且更波動後，這種方式被認為已不適用，也被批評是Fed對通膨反應過慢的原因之一。一些經濟學家則認為，Fed的2020年決策架構並非對通膨反應太慢的原因，主因要歸咎於Fed對通膨情勢的誤判。

現在，Fed可能回到先前的決策架構。德意志銀行首席美國經濟學家盧澤蒂預期，鮑爾將強調Fed關於長期目標聲明的調整，以反映當前現實，具體而言，他將收回2020年的一些改革措施，恢復之前「防患未然」升息的主要目標。

還有什麼其他重要活動？

23日將會有一場論壇，參與者包括歐洲央行（ECB）總裁拉加德、英國央行行長貝利及日本銀行（央行）總裁植田和男，探討今年主題「轉型中的勞動市場」對政策的意義。

Google母公司Alphabet Inc總裁兼投資長波蕾特（Ruth Porat）22日也將在午餐會發表主題演講，有別於過往都由外國央行官員擔任演講嘉賓，波蕾特可能是2008年來首位來自民間部門的主題講者。

根據目前的主要議程安排，沒有地區聯準銀行總裁或其他Fed官員將發表演說，但所有18位現任決策官員都已列入正式出席名單，許多人都將接受媒體採訪。

其他知名與會人員包括Fed前主席柏南克，還有前副主席柯恩（Don Kohn）、佛格森（Roger Ferguson）及布蘭德（Alan Blinder）。此外，白宮經濟顧問委員會（CEA）成員亞里德（Pierre Yared）和赫德倫德（Aaron Hedlund），以及德國央行總裁納格爾（Joachim Nagel）和歐盟執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）將出席。