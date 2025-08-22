傳輝達要求鴻海暫停H20晶片生產作業

美國科技新聞網站The Information和路透社報導，輝達已要求鴻海等零組件供應商停止專為中國市場設計的H20人工智慧（AI）晶片的相關生產，主因北京加強對輝達的監管。

美國財經媒體CNBC報導，The Information引述知情人士指出，中國政府因所謂的安全考量，要求本土科技公司停止購買H20晶片數週後，輝達（Nvidia）下達上述指示。

據報導，輝達本週指示總部設於亞利桑那州的艾克爾國際科技（Amkor Technology）停止生產H20晶片，也通知了韓國三星電子公司（Samsung Electronics）。

艾克爾國際科技處理晶片先進封裝，三星電子則為H20提供高頻寬記憶體晶片。這兩家公司都尚未回覆路透社的置評要求。

輝達在聲明中表示：「我們持續管理供應鏈以應對市場狀況。」但拒絕進一步說明。