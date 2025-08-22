看旺輝達下周公布業績亮眼 華爾街分析師爭相調高目標價

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
本周有多位分析師調高輝達（Nvidia）目標價。 美聯社
輝達（Nvidia）預定下周三（27日）美股盤後公布上季財報，眾多華爾街分析師在看好業績前景下，光是本周就至少九位華爾街分析師上修輝達股價的未來12個月目標價，平均調升3%，平均目標價接近194美元，刷新史上的最高預期價位。以輝達21日收盤價計算，等於仍有逾10%的上漲空間。

Cantor Fitzgerald、 Wedbush、KeyBanc、瑞銀（UBS）、摩根士丹利（大摩）及Susquehanna等機構的分析師本周都調升輝達目標價。根據彭博彙整的數據，目前接近90%分析師對輝達股票給予「買進」或相當於買進的評等。

輝達股價21日小跌0.24%，報174.98美元，從4月「關稅恐慌」引發股市重挫低點計算，股價已反彈約70%，為標普500指數的漲點貢獻超過180點，超過任何一檔成分股。

Zacks投資管理公司投資組合經理人穆貝瑞說，「你現在看到的是，市場對輝達成長的堅定信心」，「這檔股票沒有要放慢腳步」。

這波財報季迄今已釋放有利輝達營運的訊號，Meta、微軟（Microsoft）、Google 母公司Alphabet及亞馬遜（Amazon）等大型科技公司，已承諾數十億美元的AI相關資本支出。而輝達從這四家公司獲得的營收占比約為 40%，極可能成為最大受益者之一。

分析師預期，輝達下周公布的上季營收可望再成長二位數百分比，市場也關切輝達在中國大陸的銷售。Cantor Fitzgerald分析師穆斯將輝達目標價由200美元調高至240美元，他相信，只要中國大陸市場有任何進展，投資人都會給予正面反應。

然而，基於分析師和投資人對輝達的高度期待，若輝達財報稍有差池，也可能引發整體市場的大幅拋售。Zacks的穆貝瑞說，「如果真的出現任何失望，影響可能會非常巨大」，但他很信心，「輝達讓市場失望的可能性非常低」。

