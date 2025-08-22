路透：美政府考慮挪用晶片法20億美元用於關鍵礦物

路透社引述兩名知情人士說法報導，美國總統川普政府正考慮從「晶片法」重新分配至少20億美元來資助關鍵礦物計畫，並提升商務部長盧特尼克在這個戰略領域的影響力。

關鍵礦物廣泛用於電子和國防產業，美國正試圖降低對中國關鍵礦物的依賴。這項擬議中的行動將從已由國會分配給半導體研究和晶片工廠建設的資金中取得款項，避免提出新的支出請求。

一名消息人士說，提高盧特尼克（Howard Lutnick）在關鍵礦物籌資方面的影響力，也有助於政府集中管理這個領域，美國稀土企業MP Materials上月宣布五角大廈將以特別股入主公司成為最大股東，引發有關美國政府礦物戰略的質疑，其後白宮官員也試圖在這方面集中管理。

白宮未回覆置評要求。記者未立即聯繫上五角大廈官員。MP Materials不願置評。

川普認為前總統拜登2022年簽署的晶片法（CHIPSand Science Act）「糟糕透頂」，相當於免費送錢給企業，因此自今年1月重返白宮以來即企圖修改晶片法，主要是透過重新談判撥給晶片製造商的補助。

消息人士說，變更部分資金用途以利礦物相關計畫，多少符合晶片法要旨，因為半導體產業需要大量的鍺、鎵等關鍵礦物，而中國正加強對這些礦物的市場管制。

消息人士說，「政府正發揮創意，試圖為關鍵礦物產業籌措資金」，但計畫還在研議，仍可能有變。

採礦公司本身可能受益，加工和回收企業也有機會得利。美國政府視為關鍵的多數礦物都不在美國境內加工。

目前不清楚川普政府打算將這些資金用於補助還是入股礦業公司，但一名消息人士說，盧特尼克希望盡快「將這20億美元撥付出去」，政府還想在不久的將來找到其他可調配資金。

消息人士還說，白宮打算讓盧特尼克監管政府內部的決策過程，好讓他在關鍵礦物的資金決策上發揮更大影響力。