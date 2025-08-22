輝達H20中國大陸銷售前景如何？華爾街短期看多 長期沒共識

美國輝達（Nvidia）H20產品的中國大陸市場銷售之路又遭遇新顛簸，華爾街分析師大多認為輝達短期有望從中國大陸市場進帳一些營收，對長期前景的看法卻莫衷一是。

在消息傳出中國大陸正倡議禁止國內企業採購輝達H20晶片、輝達要求H20晶片的零組件供應商暫停生產後，增添了輝達中國大陸銷售展望的烏雲，

在川普政府批准H20晶片可銷往中國大陸後，摩根士丹利（大摩）分析師摩爾認為要把中國大陸營收納入他的輝達估值模型，仍須審慎以對，因為政策不確定性太高，他難以有信心地把中國大陸營收納入對輝達事業的預估。

Piper Sandler分析師庫瑪（Harsh Kumar）則持較樂觀立場，看好中國大陸需求能為輝達本季貢獻多達60億美元的營收，在2026年底將增至多達160億美元。Cantor Fitzgerald分析師穆斯（C.J. Muse），輝達目前股價已反映中國大陸的多數風險。

BCA研究公司首席地緣政治策略師葛特肯（Matt Gertken）預期，由於中國大陸國內晶片業還在「追趕」，輝達近期可能從中國大陸進帳一些營收，美國放行晶片銷陸的目標，是避免中國大陸開發國產替代選項，因此他認為「川普政府真的致力於試圖和中國達成貿易協議」。

然而，他不認同輝達股價已完全反映中國大陸風險的看法，因為美中技術都有可能出現突破或用於軍事用途，可能促使華府設下更嚴苛的壁壘，「地緣政治現實完全不支持輝達目前的（股價）價位」。