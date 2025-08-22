快訊

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

行刑式槍決！高雄街頭8槍斃命「死者背景曝」 曾以假車禍詐領保險金

輝達H20中國大陸銷售前景如何？華爾街短期看多 長期沒共識

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國輝達（Nvidia）H20產品的中國大陸市場銷售之路又遭遇新顛簸。路透
美國輝達（Nvidia）H20產品的中國大陸市場銷售之路又遭遇新顛簸。路透

美國輝達（Nvidia）H20產品的中國大陸市場銷售之路又遭遇新顛簸，華爾街分析師大多認為輝達短期有望從中國大陸市場進帳一些營收，對長期前景的看法卻莫衷一是。

在消息傳出中國大陸正倡議禁止國內企業採購輝達H20晶片、輝達要求H20晶片的零組件供應商暫停生產後，增添了輝達中國大陸銷售展望的烏雲，

在川普政府批准H20晶片可銷往中國大陸後，摩根士丹利（大摩）分析師摩爾認為要把中國大陸營收納入他的輝達估值模型，仍須審慎以對，因為政策不確定性太高，他難以有信心地把中國大陸營收納入對輝達事業的預估。

Piper Sandler分析師庫瑪（Harsh Kumar）則持較樂觀立場，看好中國大陸需求能為輝達本季貢獻多達60億美元的營收，在2026年底將增至多達160億美元。Cantor  Fitzgerald分析師穆斯（C.J. Muse），輝達目前股價已反映中國大陸的多數風險。

BCA研究公司首席地緣政治策略師葛特肯（Matt Gertken）預期，由於中國大陸國內晶片業還在「追趕」，輝達近期可能從中國大陸進帳一些營收，美國放行晶片銷陸的目標，是避免中國大陸開發國產替代選項，因此他認為「川普政府真的致力於試圖和中國達成貿易協議」。

然而，他不認同輝達股價已完全反映中國大陸風險的看法，因為美中技術都有可能出現突破或用於軍事用途，可能促使華府設下更嚴苛的壁壘，「地緣政治現實完全不支持輝達目前的（股價）價位」。

H20 分析師

延伸閱讀

傳輝達通知三星等供應商 停止H20晶片生產作業

「買台積電是非常好的投資」 黃仁勳快閃來台只為一個原因

黃仁勳來了！專機預計今早抵台

北京擋輝達H20晶片 內幕曝光

相關新聞

堺工廠出售鴻海、夏普雙頭馬車？日經揭軟銀怒「先來後到」

2024年底台灣鴻海旗下的夏普宣布，KDDI將在夏普的大阪堺工廠建AI資料中心；2025年另一家電信商軟體銀行（Soft...

警報解除？華爾街日報：川普政府不打算入股台積電

華爾街日報21日引述一位美國政府官員獨家報導，川普政府正考慮入股從2022年晶片法案獲得資金的公司，但並未計畫取得正在增...

看旺輝達下周公布業績亮眼 華爾街分析師爭相調高目標價

輝達（Nvidia）預定下周三（27日）美股盤後公布上季財報，眾多華爾街分析師在看好業績前景下，光是本周就至少九位華爾街...

路透：輝達要求鴻海暫停H20晶片作業

路透引述知情人士報導，輝達（Nvidia）已要求鴻海集團（2317）暫停H20人工智慧（AI）晶片的相關處理作業。鴻海集...

輝達H20中國大陸銷售前景如何？華爾街短期看多 長期沒共識

美國輝達（Nvidia）H20產品的中國大陸市場銷售之路又遭遇新顛簸，華爾街分析師大多認為輝達短期有望從中國大陸市場進帳...

需求熱 台積供應商旭化成計劃擴產絕緣材料 拚2030年產量翻倍

日本化工巨擘旭化成（Asahi Kasei）宣布，加快用於繪圖處理器（GPU）等尖端半導體產品的絕緣材料產能擴張，將砸1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。