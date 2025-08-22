需求熱 台積供應商旭化成計劃擴產絕緣材料 拚2030年產量翻倍
日本化工巨擘旭化成（Asahi Kasei）宣布，加快用於繪圖處理器（GPU）等尖端半導體產品的絕緣材料產能擴張，將砸160億日圓（1.08億美元）擴建日本國內設施，目標是2030年度前產量增加一倍，以滿足AI熱潮下資料中心建設帶來的強勁需求。
日媒報導，旭化成持續在靜岡縣富士市的工廠提高液態感光材料「Pimel」的產能，該廠去年12月完成一次擴建。新的投資則預定2028年度上半年啟用新產線。由於看好需求持續成長，旭化成也考慮日本及海外據點增加產能。
旭化成的Pimel廣泛應用於先進封裝。台積電（2330）也是他們的大客戶之一。
根據Dell’Oro集團，全球資料中心的投資額預計到2029年將較去年大增160%至1.2兆美元，除了驅動AI的GPU外，線材與通訊金屬的需求同步升溫。
