傳輝達通知三星等供應商 停止H20晶片生產作業

美國科技新聞網站The Information今天引述兩名知情人士說法報導，輝達（NVIDIA）已通知部分零件供應商，暫停生產專為中國市場設計的H20人工智慧（AI）晶片。

據報導，輝達本週指示總部設於亞利桑那州的艾克爾國際科技（Amkor Technology）停止生產H20晶片，也通知了韓國三星電子公司（Samsung Electronics）。

艾克爾國際科技處理晶片先進封裝，三星電子則為H20提供高頻寬記憶體晶片。這兩家公司都尚未回覆路透社的置評要求。

同時，輝達發言人在聲明中表示：「我們持續管理供應鏈，以因應市場情況。」

「如同這兩個政府所認知的，H20不是軍事產品，也不是用於政府基礎設施。中國的政府運作不會依賴美國晶片，就像美國政府不會依賴中國的晶片一樣。」

中國有關當局上週就採購H20晶片事宜召見國內企業，包括大型網路公司騰訊與字節跳動，表達對資訊安全風險的疑慮。