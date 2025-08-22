油價續漲 黃金跌 市場關注俄烏和談、美國利率前景

美國繼續就印度購買俄羅斯石油施壓，國際油價周四（21日）持續第二天走高。黃金價格因美元走強下跌。投資人聚焦美國聯準會主席鮑爾今（22）日將在傑克森洞發表的演講，期待從中尋找美國利率走向線索。另外，市場也持續密切關注俄烏和談前景。

周四布蘭特原油期貨上漲0.83美元，或1.24%，收於每桶67.67美元，創兩周新高。美國西德州原油期貨上漲0.81美元，或1.29%，收於每桶63.52美元。

油價盤中震盪上漲。美國就印度購買俄油問題持續施壓，白宮貿易顧問納瓦羅說，他預期美國對印度的關稅將於8月27日翻倍，以懲罰印度購買俄羅斯原油。而烏克蘭的和平之路，前景仍不明朗。PVM Oil Associates分析師Tamas Varga說，和談的不確定性，意味著對俄羅斯實施更嚴厲制裁的可能性再次出現。

同時，上周美國原油庫存降幅超過預期，顯示這個全球第一大石油消費國的需求強勁，也對油價構成支撐。

根據美國能源資訊局（EIA）周三的報告，在截至8月15日的一周內，美國原油庫存減少了600萬桶，而分析師的預期是減少180萬桶。

金價方面，紐約黃金現貨價格周四下跌0.29%，報每英兩3,338.71美元。美元指數周四反彈0.41%，使得以美元計價的黃金對於海外買家來說更加昂貴，相關買盤轉弱。投資人正在等待美國聯準會主席鮑爾今日的談話，想找到更多美國利率走向訊號。

Fitch Solutions旗下研究機構BMI在一份報告中表示：「隨著市場為9月聯準會降息做準備，未來幾周金價預計將可維持在高位。2025年剩餘時間裡，黃金可望在每英兩3,200美元至3,600美元之間交易。」

Marex分析師Edward Meir說，如果鮑爾在演講中暗示9月將降息，金市不會有太大變化，因為市場已經預期到了這一點。但如果鮑爾提到可能10 月、11 月或12月再次降息，那麼美元可能走弱，黃金價格就將上漲。