堺工廠出售鴻海、夏普雙頭馬車？日經揭軟銀怒「先來後到」

2024年底台灣鴻海旗下的夏普宣布，KDDI將在夏普的大阪堺工廠建AI資料中心；2025年另一家電信商軟體銀行（Softbank）宣布斥資約1000億日圓收購夏普堺工廠部分土地及廠房，打造AI資料中心。曾是「液晶夏普」的重要據點，為何在短時間內被切割出售？日本經濟新聞指出，追查背後原因，可以看出母公司鴻海精密與夏普各自行動的實際情況。

日經報導，早在2024年5月堺工廠宣布停工前，至少是在2023年秋天以前，液晶面板生產子公司「堺顯示產品公司」（SDP）內部會議上，就有報告說，鴻海正打算與美國半導體大廠輝達（NVIDIA）合作，在堺工廠建設資料中心。

鴻海的構想在討論過程中告吹，接下來浮出軟體銀行的名字。2024年1月同樣在SDP主管會議中，有報告指夏普已針對堺工廠向軟銀提議，將堺工廠作為軟銀資料中心的建設用地。同年3月夏普內部確定將停產，同時間與軟銀具體討論堺工廠是否能滿足新資料中心的電力需求等。

但是2024年6月3日，一則令夏普員工震驚的新聞傳來。KDDI與系統開發公司Data Section等宣布，將與夏普展開協商，要在堺工廠舊址成立亞洲最大規模的資料中心。日經報導，軟銀主管憤怒不已：「之前的協商算什麼？這是在拆我們的台嗎？」向夏普的交涉窗口詢問後，得到的回答是：「向KDDI提案的與軟銀不同的土地」，對軟銀是火上加油。

連SDP內部也動搖，有員工甚至說：「是不是公告錯了，應該是軟銀而不是KDDI吧？」日經報導，夏普內部在得知是欲鴻海暨夏普董事長劉揚偉出面與KDDI談判以後，內部混亂立刻平息，因劉揚偉在夏普評價不錯。最終KDDI以100億日圓取得不到一成土地，軟銀購入近六成地。

今年6月27日夏普股東大會，一名股東提問：「鴻海難道不會有一天拋棄夏普嗎？」夏普社長沖津雅浩要股東不必必擔心。劉揚偉任命的所有執行董事皆為日本人，要夏普創造出「有夏普特色」的產品。日經指出，鴻海收購夏普將進入第十年，主導的削減成本已見效，但雙方協同效應很有限。無論是在資料中心合作還是電動車（EV），夏普如果無法靠技術展現自身價值，股東的不安終有一天可能成真。