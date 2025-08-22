輝達傳要求供應商 停止H20晶片的生產

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
未具名消息人士透露，輝達本周已指示三星電子和Amkor Technology等零件供應商，停止與H20 AI晶片相關的生產。路透
根據美國科技媒體《Information》引述未具名消息人士的話報導，輝達已指示三星電子和Amkor Technology等零件供應商，停止與人工智慧（AI）H20晶片相關的生產。

Information指出，輝達本周發出此一指示，先前北京政府勸退國內企業使用專為大陸市場設計的H20晶片。

輝達和AMD最近都獲得華盛頓批准，能恢復向中國大陸銷售低端AI晶片，但它們必須向美國政府提供相關收入15%的分潤，這個條件具有爭議且在法律上存在疑問。

而這兩家公司的中國客戶面臨採用國產晶片的壓力。這是中國打造世界一流國內產業、擺脫對美國技術依賴的更廣泛目標其中一環。

H20 美國 北京

