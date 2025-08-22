對手變戰友！Meta簽6年逾百億美元大單 採用Google雲服務

根據兩位知情人士，Meta已同意未來六年投入超過100億美元，採購Google雲端服務。協議內容屬商業機密，《The Information》率先報導這筆交易。

Google正積極爭取大型雲端合約，以追趕在雲端基礎設施領域領先的亞馬遜AWS和微軟Azure。今年初，Google成功拿下OpenAI的雲端業務訂單，後者先前高度依賴微軟Azure基礎設施。

Alphabet今年7月宣布，Google的Cloud部門（除基礎設施外亦包含生產力軟體訂閱服務）在第2季創造28.3億美元營業利益，而營收成長32%到136億美元，擴張速度遠超過母公司整體的13.8%。

知情人士之一表示，Meta與Google的協議主要聚焦人工智慧基礎設施。Meta上個月在財報中指出期，2025年總支出預估將落在1,140億至1,180億美元間。該公司正大力投資AI基礎設施與人才，擴建Llama模型系列，並將AI技術整合至全系列服務。

雖然在線上廣告領域，Meta與Google長期以來激烈競爭，但Meta亟需儘可能多的雲端基礎設施。該公司除自行營運資料中心外，並已承諾採用亞馬遜與微軟的雲端服務。