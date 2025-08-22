美元走強 市場聚焦Fed鮑爾今日傑克森洞演講

美元周四（21日）走強，因為美國採購經理人指數（PMI）高於預期，聯準會（Fed）官員就降息釋放謹慎訊號。市場交易員現在等待Fed主席鮑爾今（22）日在傑克森洞全球央行年會的演講。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY）周四反彈大漲0.41%至98.619。日圓兌美元匯率重貶0.71%，重見148字頭，至148.37日圓兌1美元。

標普全球周四公布的數據顯示，美國8月綜合採購經理人指數（PMI）升至55.4，是今年來最高，其中製造業PMI升至53.3，是2022年5月以來最高，高於分析師所預期的49.7。

在這份PMI報告發布之前，另外的經濟數據顯示，美國上周初領失業金人數創下近三個月最大增幅，美元一度回吐部分漲幅，PMI報告指向製造業快速擴張後，漲幅擴大。

高盛的經濟學家預期，鮑爾將在今日的演講中，調整他在7月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上的態度。當時他曾表示，聯準會「處於良好位置」，可以等待更多資訊後，再動作。高盛經濟學家最新的報告提到，鮑爾現在可能會說，FOMC有能力應對其雙重使命面臨的各種風險，但將強調在7月就業報告公布後，勞動力市場的下行風險有所增加，同時重申關稅對物價水平的影響可能只是一次性的。

高盛的經濟分析團隊說：「我們不認為他會明確釋放9月降息的訊號，但這次談話應能向市場表明，他很可能會支持降息。」因為在9月Fed利率會議之前，還會發布8月的就業數據，鮑爾此時就暗示降息的可能性不高。

根據芝商所（CME）FedWatch工具的數據，在鮑爾演講之前，聯邦基金利率期貨交易員下調了對9月降息的預期，目前市場預期9月降息的機率為74%，低於周三的82%。而對於年底前降息幅度的預期，目前認為將會降息49個基點，低於此前的54個基點。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克周四表示，他仍認為聯準會今年可以降息一次，但也指出，隨著經濟經歷重大變化，他的這個觀點有著較大的不確定性。堪薩斯聯準銀行總裁施密德亦表示，目前似乎沒有急於降息的必要，因為通膨仍高於2%目標，勞動力市場也依然穩健。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克看法類似，她說，考慮到當前經濟狀況，通膨問題仍在持續，現在並不是降息的合適時機。

Allspring首席固定收益策略師George Bory指出，現在美國由於關稅、財政支出和監管放鬆帶來動態變化，對總體的影響難以預測，他和團隊成員預估聯準會將在9月降息，然後在今年第4季時再次降息。