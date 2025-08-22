泰國攜手6家航空公司拚觀光 購國際機票遊泰可獲國內來回機票

泰國民族報報導，泰國旅遊與體育部長索拉翁（Sorawong Thienthong）計畫向內閣申請7億泰銖（新台幣約6.97億元）預算，用於推動國內航班促銷活動，目標今年底前吸引至少20萬名國際遊客前往泰國各地觀光。

索拉翁20日表示，旅遊與體育部將於下周向內閣提案，建議將預算撥給泰國觀光局，推行名為「購買國際機票，免費獲得泰國國內航班」的促銷活動，鼓勵外國遊客探索主要觀光城市以外的地點。

泰國觀光局將與6家泰國國內航空公司合作，包括泰國亞洲航空、曼谷航空、皇雀航空（Nok Air）、泰國國際航空（Thai Airways International）、泰國獅子航空以及泰國越捷航空，展開聯合促銷，以促進旅遊業成為泰國經濟成長的重要引擎。

根據索拉翁說明，泰國政府將補助國內航班票價，單程每張1750泰銖（新台幣約1743元）、來回每張3500泰銖（新台幣約3487元），計畫執行期間為8月至12月，旅遊活動將於9月至11月進行，特別鎖定聯合國教科文組織（UNESCO）指定城市、熱門景點以及全國主要旅遊目的地，

國際遊客只要透過航空公司官網購買飛往泰國的機票，直接購買泰國航空與曼谷航空的多城市航班選項，經由泰國亞洲航空、泰國獅子航空、泰國國際航空提供的轉機直掛服務，或透過線上旅遊平台購票，即可獲得免費贈送的國內來回機票，並附帶20公斤行李額度。每位旅客有權獲得兩張國內來回機票，或依行程選擇單程票。

這項計畫借鑑日本的「免費國內航班」活動，旨在將遊客分流至次要目的地，同時呼應政府將2025年訂為「泰國觀光與體育大年」的政策，預計將直接帶來至少88.1億泰銖（新台幣約87.8億元）的國際遊客消費收入，並帶來約218億泰銖（新台幣約217.2億元）的更廣泛經濟效益。