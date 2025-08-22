快訊

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

8聲槍響…高雄行刑式槍決命案 51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

館長突揭成功開大陸抖音帳號！自嘲「追蹤我會沒女友」 粉絲數曝光

泰國攜手6家航空公司拚觀光 購國際機票遊泰可獲國內來回機票

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
遊客5月20日參觀泰國熱門旅遊景點之一的曼谷大皇宮。路透
遊客5月20日參觀泰國熱門旅遊景點之一的曼谷大皇宮。路透

泰國民族報報導，泰國旅遊與體育部長索拉翁（Sorawong Thienthong）計畫向內閣申請7億泰銖（新台幣約6.97億元）預算，用於推動國內航班促銷活動，目標今年底前吸引至少20萬名國際遊客前往泰國各地觀光。

索拉翁20日表示，旅遊與體育部將於下周向內閣提案，建議將預算撥給泰國觀光局，推行名為「購買國際機票，免費獲得泰國國內航班」的促銷活動，鼓勵外國遊客探索主要觀光城市以外的地點。

泰國觀光局將與6家泰國國內航空公司合作，包括泰國亞洲航空、曼谷航空、皇雀航空（Nok Air）、泰國國際航空（Thai Airways International）、泰國獅子航空以及泰國越捷航空，展開聯合促銷，以促進旅遊業成為泰國經濟成長的重要引擎。

根據索拉翁說明，泰國政府將補助國內航班票價，單程每張1750泰銖（新台幣約1743元）、來回每張3500泰銖（新台幣約3487元），計畫執行期間為8月至12月，旅遊活動將於9月至11月進行，特別鎖定聯合國教科文組織（UNESCO）指定城市、熱門景點以及全國主要旅遊目的地，

國際遊客只要透過航空公司官網購買飛往泰國的機票，直接購買泰國航空與曼谷航空的多城市航班選項，經由泰國亞洲航空、泰國獅子航空、泰國國際航空提供的轉機直掛服務，或透過線上旅遊平台購票，即可獲得免費贈送的國內來回機票，並附帶20公斤行李額度。每位旅客有權獲得兩張國內來回機票，或依行程選擇單程票。

這項計畫借鑑日本的「免費國內航班」活動，旨在將遊客分流至次要目的地，同時呼應政府將2025年訂為「泰國觀光與體育大年」的政策，預計將直接帶來至少88.1億泰銖（新台幣約87.8億元）的國際遊客消費收入，並帶來約218億泰銖（新台幣約217.2億元）的更廣泛經濟效益。

泰國 台幣 航班

延伸閱讀

睽違5年！虎航「2025 tigerrun」11月29日開跑 現場再抽100張來回機票

李易峰嫖妓沉寂3年 泰國復出才4月又因「被強制執行2億」登微博熱搜

丹娜斯颱重創光電板 業者清除拖延 環境部重罰900萬元

陸各航空公司傳分配500架空中巴士大單「開始確定採購規模」

相關新聞

堺工廠出售鴻海、夏普雙頭馬車？日經揭軟銀怒「先來後到」

2024年底台灣鴻海旗下的夏普宣布，KDDI將在夏普的大阪堺工廠建AI資料中心；2025年另一家電信商軟體銀行（Soft...

警報解除？華爾街日報：川普政府不打算入股台積電

華爾街日報21日引述一位美國政府官員獨家報導，川普政府正考慮入股從2022年晶片法案獲得資金的公司，但並未計畫取得正在增...

油價續漲 黃金跌 市場關注俄烏和談、美國利率前景

美國繼續就印度購買俄羅斯石油施壓，國際油價周四（21日）持續第二天走高。黃金價格因美元走強下跌。投資人聚焦美國聯準會主席...

輝達傳要求供應商 停止H20晶片的生產

根據美國科技媒體《Information》引述未具名消息人士的話報導，輝達已指示三星電子和Amkor Technolog...

對手變戰友！Meta簽6年逾百億美元大單 採用Google雲服務

根據兩位知情人士，Meta已同意未來六年投入超過100億美元，採購Google雲端服務。協議內容屬商業機密，《The I...

美元走強 市場聚焦Fed鮑爾今日傑克森洞演講

美元周四（21日）走強，因為美國採購經理人指數（PMI）高於預期，聯準會（Fed）官員就降息釋放謹慎訊號。市場交易員現在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。