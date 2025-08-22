台積電ADR再跌0.56% 較台北交易溢價20.62%

在風雨飄搖的英特爾面對不確定的未來之際，日本軟銀集團19日宣布將以每股23美元的價格收購該公司2%的股份，這項由董事長兼執行長孫正義主導的投資總額為20億美元。此外，《彭博》報導，川普政府正考慮入股英特爾10%，以強化其資產負債表並促進國內先進半導體製造的生產。川普政府與日本企業聯手救英特爾，救得起來嗎？

2025-08-22 06:00