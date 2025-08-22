台積電ADR再跌0.56% 較台北交易溢價20.62%
台積電ADR周四（21日）連續第三個交易日下跌，但跌幅縮小至0.56%，收在227.33美元，較台北交易溢價20.62%。費城半導體指數同日下跌0.49%。
周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌152.81點或0.34%，收在44,785.50點；標普500指數下跌25.61點或0.40%，收在6,370.17點；那斯達克指數下跌72.55點，或0.34%，收在21,100.31點。
台灣加權股價指數上漲336.69點，收在23,962.13點，台積電（2330）上漲15元或1.32%，收在1,150元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 146.90 -0.62 144.00 +2.01
中華電 CHT 138.81 +0.02 137.50 +0.95
台積電 TSM 1,387.08 -0.56 1,150.00 +20.62
聯電 UMC 41.12 -1.89 41.40 -0.66
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
