台積電ADR再跌0.56% 較台北交易溢價20.62%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（21日）連續第三個交易日下跌，但跌幅縮小至0.56%，收在227.33美元，較台北交易溢價20.62%。費城半導體指數同日下跌0.49%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌152.81點或0.34%，收在44,785.50點；標普500指數下跌25.61點或0.40%，收在6,370.17點；那斯達克指數下跌72.55點，或0.34%，收在21,100.31點。

台灣加權股價指數上漲336.69點，收在23,962.13點，台積電（2330）上漲15元或1.32%，收在1,150元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 146.90 -0.62 144.00 +2.01

中華電 CHT 138.81 +0.02 137.50 +0.95

台積電 TSM 1,387.08 -0.56 1,150.00 +20.62

聯電 UMC 41.12 -1.89 41.40 -0.66

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

警報解除？華爾街日報：川普政府不打算入股台積電

川普最快本周祭晶片關稅！專家：1企業是贏家 台積電恐付更高代價

【重磅快評】台積電變美積電疑慮再起 台積電要如何拆彈？

川普想入股台積電…她舉英特爾「根本不夠賠」：這個大錢坑誰敢跳誰死

警報解除？華爾街日報：川普政府不打算入股台積電

華爾街日報21日引述一位美國政府官員獨家報導，川普政府正考慮入股從2022年晶片法案獲得資金的公司，但並未計畫取得正在增...

Fed多數官員支持不降息 通膨風險憂慮高於勞動市場惡化

聯準會（Fed）7月底的決策會議紀錄顯示，多數官員對通膨風險的憂慮都高於對勞動市場的擔憂，認為企業終將轉嫁關稅成本，「幾...

市場關注鮑爾演說 美股道瓊跌逾150點、史指連5日收黑

美股普遍下跌，史坦普500指數連續第5天下跌，交易員們密切關注聯準會主席鮑爾22日的演講。

Netflix《Kpop獵魔女團》爆紅 迪士尼動畫霸權危險了？

根據12日下午公布的數據，這部動畫《Kpop獵魔女團》自從6月中上線以來，已成為Netflix歷來第二高觀看次數的電影，上週仍是Netflix平台收視第2名。

日本軟銀聯手川普政府入股英特爾 能把爛泥扶上牆嗎？

在風雨飄搖的英特爾面對不確定的未來之際，日本軟銀集團19日宣布將以每股23美元的價格收購該公司2%的股份，這項由董事長兼執行長孫正義主導的投資總額為20億美元。此外，《彭博》報導，川普政府正考慮入股英特爾10%，以強化其資產負債表並促進國內先進半導體製造的生產。川普政府與日本企業聯手救英特爾，救得起來嗎？

歐美8月綜合PMI 同步攀高

儘管出口持續疲軟，但歐元區企業8月新訂單出現2024年5月來首次增長，幫助整體企業活動擴張速度達到15個月來最大。美國製...

