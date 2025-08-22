警報解除？華爾街日報：川普政府不打算入股台積電

華爾街日報21日引述一位美國政府官員獨家報導，川普政府正考慮入股從2022年晶片法案獲得資金的公司，但並未計畫取得正在增加對美投資的大型半導體公司股份。

該官員表示，美國政府不打算入股如台積電這類持續擴大投資的公司，但對於沒有承諾增加投資的企業，可能會要求以股權交換政府補助。

這位官員說：「商務部不打算從台積電和美光手中取得股權。」

美國商務部長盧特尼克19日接受CNBC採訪時證實，美國政府正討論持有陷入困境的英特爾公司10%股權，也可能考慮在其他公司持股。他還表示，拜登政府時期的「晶片法」形同白送資金給英特爾、台積電與三星等公司，美國總統川普希望把補助轉換成股權。

這番言論加劇業界高管的擔憂，即美國政府可能也會入股其他大型晶片製造商，例如台積電、美光以及三星。但據知情人士透露，台積電高層已初步討論，若川普政府要求入股就退還補助的想法，顯示此舉可能會遭到企業反對。

據知情人士說法，台積電是在拜登政府壓力下同意在亞利桑那州建廠，但該公司從未高度依賴美國的財務支持。台積電拒絕置評。