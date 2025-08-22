快訊

警報解除？華爾街日報：川普政府不打算入股台積電

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國川普政府研擬企圖透過晶片法的補助，入股台積電等各晶片大廠，但一位美國政府官員21日表示，川普政府並未計畫取得台積電等正在增加對美投資的大型半導體公司股份。資料照片。路透
美國川普政府研擬企圖透過晶片法的補助，入股台積電等各晶片大廠，但一位美國政府官員21日表示，川普政府並未計畫取得台積電等正在增加對美投資的大型半導體公司股份。資料照片。路透

華爾街日報21日引述一位美國政府官員獨家報導，川普政府正考慮入股從2022年晶片法案獲得資金的公司，但並未計畫取得正在增加對美投資的大型半導體公司股份。

該官員表示，美國政府不打算入股如台積電這類持續擴大投資的公司，但對於沒有承諾增加投資的企業，可能會要求以股權交換政府補助。

這位官員說：「商務部不打算從台積電和美光手中取得股權。」

美國商務部長盧特尼克19日接受CNBC採訪時證實，美國政府正討論持有陷入困境的英特爾公司10%股權，也可能考慮在其他公司持股。他還表示，拜登政府時期的「晶片法」形同白送資金給英特爾、台積電與三星等公司，美國總統川普希望把補助轉換成股權。

這番言論加劇業界高管的擔憂，即美國政府可能也會入股其他大型晶片製造商，例如台積電、美光以及三星。但據知情人士透露，台積電高層已初步討論，若川普政府要求入股就退還補助的想法，顯示此舉可能會遭到企業反對。

據知情人士說法，台積電是在拜登政府壓力下同意在亞利桑那州建廠，但該公司從未高度依賴美國的財務支持。台積電拒絕置評。

關稅 川普

