美股收黑 標普500指數五連跌 投資人為鮑爾可能發表鷹派言論做準備

美股市主要指數周四走低，美國聯準會主席鮑爾演講前夕，謹慎情緒席捲華爾街，擔心他可能發表鷹派言論引發市場波動，一份關鍵製造業報告令人憂慮通膨壓力可能制降息前景， 同時，零售業巨擘沃爾瑪的財報也打壓市場情緒。

道瓊工業指數下跌152.81點，或0.34%，至44,785.50點；標普500指數下跌25.61點，或0.40%，至6,370.17點；那斯達克指數下跌72.5５點，或0.34%，至21,100.31點。

所有目光都聚焦在傑克遜洞經濟政策研討會上，鮑爾預計美東時間周五上午10時發表講話。交易員將密切關注他的發言，以尋找聯準會9月是否降息的線索，尤其是在近期就業市場疲軟的背景下。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示：「我們仍然認為聯準會有大約80%的可能性會降息，但這一預期正受到質疑。因此，這種不確定性被納入投資人的預測之中。投資人的態度是，『好吧？我們現在先獲利了結吧。』」

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，交易員對聯準會9月降息25個基點的押注已從上周的99.9%降至79%。

由於8月交易量清淡，鮑爾講話後的任何市場波動都可能被放大。

周四，美國交易所的成交量為122.8億股，而過去20個交易日的日均成交量為170.8億股。

LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist表示：「對鮑爾明天在傑克森洞的講話內容感到緊張，確實在一定程度上壓制了風險偏好。如果講話比預期更鷹派，可能會引發一波明顯的拋售。」

包括克利夫蘭聯準銀行總裁哈馬克、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克以及堪薩斯城聯準銀行總裁施密德在內的多位政策制定者近期都表達了謹慎態度，並強調需要依賴數據做出決策。

一份民間報告顯示，8 月份商業活動步伐加快，反映出聯準會面臨的複雜環境。NatAlliance證券公司的Andrew Brenner說：「出色的PMI數據使得鮑爾明更難轉向就業疲軟。」職準會下月降審議利率問題。另一份報告還顯示，7 月份美國成屋銷售意外走高。

報告公布後，美國公債殖率上升，也給股市帶來壓力。

標普500指數11大類股中有九個下跌，其中必需消費類股領跌，跌幅1.18%，此前沃爾瑪上調財年銷售額和利潤，原因是所有收入水準的購物者都需求強勁，但上季利潤未達預期，並表示關稅導致成本上升。

該零售商股價下跌4.5%。本周，目標百貨和家得寶等零售商的財報備受關注，因為投資人正在評估美國關稅對消費者支出的影響。

Northlight Asset Management公司投資長Chris Zaccarelli說：「消費領域的情況喜憂參半，經濟存在不確定性--無論是就業市場還是關稅轉嫁帶來的價格（上漲）。」

本周稍早時的科技股大跌似乎失去一些動力，但Nvidia、Meta、亞馬遜和AMD依然走弱。

這次大跌表明，投資人擔心從4月份低點一路飆升的科技股估值過高，而華盛頓對該行業日益嚴重的干預也引發市場警惕。

在其他個股中，美容產品生產商科蒂暴跌21.4%，此前該公司發布財測，本季銷售額將因美國消費疲軟而下滑。