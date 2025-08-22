快訊

獨／高雄左營巷弄傳槍擊命案 1男遭行刑式槍決頭頸中彈當場斃命

國北教大體育系爆霸凌…教練身分曝光 校方：不再續聘

黃暐瀚分析2028民進黨執政危機 直指「不是多數就贏」不能再出現

聽新聞
0:00 / 0:00

美股收黑 標普500指數五連跌 投資人為鮑爾可能發表鷹派言論做準備

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股標普500指數周五寫下五連跌。路透
美股標普500指數周五寫下五連跌。路透

美股市主要指數周四走低，美國聯準會主席鮑爾演講前夕，謹慎情緒席捲華爾街，擔心他可能發表鷹派言論引發市場波動，一份關鍵製造業報告令人憂慮通膨壓力可能制降息前景， 同時，零售業巨擘沃爾瑪的財報也打壓市場情緒。

道瓊工業指數下跌152.81點，或0.34%，至44,785.50點；標普500指數下跌25.61點，或0.40%，至6,370.17點；那斯達克指數下跌72.5５點，或0.34%，至21,100.31點。

所有目光都聚焦在傑克遜洞經濟政策研討會上，鮑爾預計美東時間周五上午10時發表講話。交易員將密切關注他的發言，以尋找聯準會9月是否降息的線索，尤其是在近期就業市場疲軟的背景下。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示：「我們仍然認為聯準會有大約80%的可能性會降息，但這一預期正受到質疑。因此，這種不確定性被納入投資人的預測之中。投資人的態度是，『好吧？我們現在先獲利了結吧。』」

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，交易員對聯準會9月降息25個基點的押注已從上周的99.9%降至79%。

由於8月交易量清淡，鮑爾講話後的任何市場波動都可能被放大。

周四，美國交易所的成交量為122.8億股，而過去20個交易日的日均成交量為170.8億股。

LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist表示：「對鮑爾明天在傑克森洞的講話內容感到緊張，確實在一定程度上壓制了風險偏好。如果講話比預期更鷹派，可能會引發一波明顯的拋售。」

包括克利夫蘭聯準銀行總裁哈馬克、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克以及堪薩斯城聯準銀行總裁施密德在內的多位政策制定者近期都表達了謹慎態度，並強調需要依賴數據做出決策。

一份民間報告顯示，8 月份商業活動步伐加快，反映出聯準會面臨的複雜環境。NatAlliance證券公司的Andrew Brenner說：「出色的PMI數據使得鮑爾明更難轉向就業疲軟。」職準會下月降審議利率問題。另一份報告還顯示，7 月份美國成屋銷售意外走高。

報告公布後，美國公債殖率上升，也給股市帶來壓力。

標普500指數11大類股中有九個下跌，其中必需消費類股領跌，跌幅1.18%，此前沃爾瑪上調財年銷售額和利潤，原因是所有收入水準的購物者都需求強勁，但上季利潤未達預期，並表示關稅導致成本上升。

該零售商股價下跌4.5%。本周，目標百貨和家得寶等零售商的財報備受關注，因為投資人正在評估美國關稅對消費者支出的影響。

Northlight Asset Management公司投資長Chris Zaccarelli說：「消費領域的情況喜憂參半，經濟存在不確定性--無論是就業市場還是關稅轉嫁帶來的價格（上漲）。」

本周稍早時的科技股大跌似乎失去一些動力，但Nvidia、Meta、亞馬遜和AMD依然走弱。

這次大跌表明，投資人擔心從4月份低點一路飆升的科技股估值過高，而華盛頓對該行業日益嚴重的干預也引發市場警惕。

在其他個股中，美容產品生產商科蒂暴跌21.4%，此前該公司發布財測，本季銷售額將因美國消費疲軟而下滑。

美國 指數 聯準會

延伸閱讀

市場關注鮑爾演說 美股道瓊跌逾150點、史指連5日收黑

美股早盤／失業救濟數據遜色 四大指數齊跌

挪威主權基金加持的CPO股─波若威

施壓降息出新招？川普要求Fed理事庫克辭職

相關新聞

警報解除？華爾街日報：川普政府不打算入股台積電

華爾街日報21日引述一位美國政府官員獨家報導，川普政府正考慮入股從2022年晶片法案獲得資金的公司，但並未計畫取得正在增...

Fed多數官員支持不降息 通膨風險憂慮高於勞動市場惡化

聯準會（Fed）7月底的決策會議紀錄顯示，多數官員對通膨風險的憂慮都高於對勞動市場的擔憂，認為企業終將轉嫁關稅成本，「幾...

市場關注鮑爾演說 美股道瓊跌逾150點、史指連5日收黑

美股普遍下跌，史坦普500指數連續第5天下跌，交易員們密切關注聯準會主席鮑爾22日的演講。

Netflix《Kpop獵魔女團》爆紅 迪士尼動畫霸權危險了？

根據12日下午公布的數據，這部動畫《Kpop獵魔女團》自從6月中上線以來，已成為Netflix歷來第二高觀看次數的電影，上週仍是Netflix平台收視第2名。

日本軟銀聯手川普政府入股英特爾 能把爛泥扶上牆嗎？

在風雨飄搖的英特爾面對不確定的未來之際，日本軟銀集團19日宣布將以每股23美元的價格收購該公司2%的股份，這項由董事長兼執行長孫正義主導的投資總額為20億美元。此外，《彭博》報導，川普政府正考慮入股英特爾10%，以強化其資產負債表並促進國內先進半導體製造的生產。川普政府與日本企業聯手救英特爾，救得起來嗎？

歐美8月綜合PMI 同步攀高

儘管出口持續疲軟，但歐元區企業8月新訂單出現2024年5月來首次增長，幫助整體企業活動擴張速度達到15個月來最大。美國製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。