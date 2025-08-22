聽新聞
Fed多數官員支持不降息 通膨風險憂慮高於勞動市場惡化

經濟日報／ 編譯劉忠勇簡國帆／綜合外電
Fed會議紀錄顯示，多數官員並未聲援降息，也不見9月降息的聲浪。路透
Fed會議紀錄顯示，多數官員並未聲援降息，也不見9月降息的聲浪。路透

聯準會（Fed）7月底的決策會議紀錄顯示，多數官員對通膨風險的憂慮都高於對勞動市場的擔憂，認為企業終將轉嫁關稅成本，「幾乎所有」官員都支持按兵不動、先觀望關稅情勢的發展再決定，讓兩位投下異議票的官員－咸認是理事沃勒與鮑蔓，聲勢略顯單薄。

Fed貨幣決策小組「聯邦公開市場操作委員會」（FOMC）20日公布7月29至30日的會議紀錄，根據這份紀錄，與會的18名決策官員（12人有投票權）普遍同意有通膨升高和就業轉弱的疑慮，但多數人都「認為通膨的上行風險，高於勞動市場惡化的風險」。

會議記錄顯示，有兩位Fed官員因主張降息而表示異議，但其他官員並未附和，也不見9月降息的聲浪，「幾乎所有」官員都支持維持基準利率區間在4.25%至4.5%不變，意味著除了兩名投下異議票的官員，其他16人都支持按兵不動。

根據會議紀錄，部分官員認為，就業和通膨的雙重目標風險大致平衡，少數則較擔心勞動市場，官員也討論關稅究竟會帶來一次性的價格衝擊、還是更持久的通膨壓力，「多位與會者強調，通膨已長期高於2%，這種經驗增加了長期通膨預期在關稅效應持續時可能失穩的風險」。

不少官員認為，提高關稅對部分商品價格的影響已較明顯，但對經濟和通膨整體影響仍有待觀察。

整體而言，7月FOMC會議紀錄顯示，對通膨風險的憂慮主導了決策，擔心就業下行風險的與會者較少。

