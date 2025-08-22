川普施壓 要理事庫克下台

在傑克森洞全球央行年會21日揭幕前夕，美國總統川普20日再對聯準會（Fed）施壓，矛頭對準遭指控房貸詐欺的理事庫克，催促她立刻辭職，且正考慮予以開除。若川普成功，他將在Fed的七人理事會擁有更強的影響力。

庫克暗示，「無意被霸凌到辭職」，其他參加年會的央行官員預料也將力挺Fed的獨立性。不過，川普政府似乎無意弱化對Fed的施壓，向來強力抨擊Fed的聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普提聲稱，庫克涉嫌在2021年房貸申請中提供不實資訊，指稱她在宣告密西根州的住房為主要住所並申請貸款後，兩周內又指定亞特蘭大州的一戶公寓為主要住所，其中一棟後來還放到網路上出租，「偽造銀行文件和財產紀錄以獲取更優惠的貸款條件，根據刑法，可能構成抵押貸款詐欺」，呼籲司法部展開刑事調查。

川普隨後在社群媒體發文表示：「庫克必須馬上辭職！」另據媒體報導，川普向幕僚表示，若庫克不辭職，他會考慮予以開除。

庫克2022年獲前總統拜登提名，為Fed首位非裔女性理事，任期到2038年。若庫克被迫下台，川普將獲得提名兩位新理事機會，在七人理事會有四位「自己人」，對利率決策小組FOMC將有更大影響力。