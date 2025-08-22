川普施壓 要理事庫克下台

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

在傑克森洞全球央行年會21日揭幕前夕，美國總統川普20日再對聯準會（Fed）施壓，矛頭對準遭指控房貸詐欺的理事庫克，催促她立刻辭職，且正考慮予以開除。若川普成功，他將在Fed的七人理事會擁有更強的影響力。

庫克暗示，「無意被霸凌到辭職」，其他參加年會的央行官員預料也將力挺Fed的獨立性。不過，川普政府似乎無意弱化對Fed的施壓，向來強力抨擊Fed的聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普提聲稱，庫克涉嫌在2021年房貸申請中提供不實資訊，指稱她在宣告密西根州的住房為主要住所並申請貸款後，兩周內又指定亞特蘭大州的一戶公寓為主要住所，其中一棟後來還放到網路上出租，「偽造銀行文件和財產紀錄以獲取更優惠的貸款條件，根據刑法，可能構成抵押貸款詐欺」，呼籲司法部展開刑事調查。

川普隨後在社群媒體發文表示：「庫克必須馬上辭職！」另據媒體報導，川普向幕僚表示，若庫克不辭職，他會考慮予以開除。

庫克2022年獲前總統拜登提名，為Fed首位非裔女性理事，任期到2038年。若庫克被迫下台，川普將獲得提名兩位新理事機會，在七人理事會有四位「自己人」，對利率決策小組FOMC將有更大影響力。  

Fed 庫克 川普

延伸閱讀

無懼川普政策恐讓財政惡化 兩大理由...美債魅力勝歐債

美國總統川普擬「入股」台積電 童子賢：呼籲政府「拿開你干預的手」

川普批風力和太陽能發電是「世紀大騙局」 童子賢：不是很贊成

川普最快本周祭晶片關稅！專家：1企業是贏家 台積電恐付更高代價

相關新聞

Fed多數官員支持不降息 通膨風險憂慮高於勞動市場惡化

聯準會（Fed）7月底的決策會議紀錄顯示，多數官員對通膨風險的憂慮都高於對勞動市場的擔憂，認為企業終將轉嫁關稅成本，「幾...

歐美8月綜合PMI 同步攀高

儘管出口持續疲軟，但歐元區企業8月新訂單出現2024年5月來首次增長，幫助整體企業活動擴張速度達到15個月來最大。美國製...

沃爾瑪第2季獲利失色 拖累股價

美國零售巨人沃爾瑪（Walmart）調高全年財測，反映市占率提高和消費者支付更高價格，但因上季盈餘低於華爾街分析師預期，...

亞洲富裕家族加碼加密幣

在數位資產後市看漲、主流接受度上升及主要市場監管朝有利方向發展帶動下，亞洲富裕家族及家族辦公室紛紛加碼投資加密幣，認為數...

華爾街先知示警 美「兩極化經濟」帶來風險

因準確預言2008年金融危機而聲名大噪的金融分析師惠特尼（Meredith Whitney），再次就美國經濟發出警告，認...

Meta凍結招聘AI人才

Meta公司證實，大舉延攬逾50名人工智慧（AI）研究人員和工程師後，已凍結AI事業的人事。Meta發言人表示，這是「基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。