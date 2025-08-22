歐美8月綜合PMI 同步攀高

儘管出口持續疲軟，但歐元區企業8月新訂單出現2024年5月來首次增長，幫助整體企業活動擴張速度達到15個月來最大。美國製造業與服務業的景氣同樣熱絡，其中製造業擴張速度更寫三年多來最快。

標普全球21日公布的數據顯示，美國8月綜合採購經理人指數（PMI）升至55.4，是今年來最高，其中製造業PMI升至53.3，是2022年5月以來最高，因此製造商擴大招聘人手，製造業就業出現2022年3月來最強成長。

不過，美國上周初領失業救濟人數增加1.1萬至23.5萬人，為三個月來最大增幅，持續請領人數更寫2021年來新高，顯示裁員潮可能加劇，勞動市場疲弱再添新跡象。

至於歐元區8月PMI初值從7月的50.9升至51.1，為連續第三個月改善，並達到2024年5月來最高。路透調查預期PMI下滑至50.7。PMI數據高於50代表景氣擴張，低於此水準則表示景氣萎縮。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞表示：「情況正在好轉。儘管面對美國關稅和普遍不確定性等逆風，歐元區各地企業似乎應對得很好。」這也減輕了歐洲央行（ECB）降息的壓力。路透調查顯示，市場普遍認為ECB會等到12月才會選擇是否再次降息。

歐元區製造業8月整體展現出顯著改善，PMI從7月的49.8升至50.5，逾三年來首次回到擴張領域。服務業雖然持續擴張，但步伐稍微趨緩，服務業PMI從7月的51下滑至50.7。

在製造業強勁擴張下，歐洲最大經濟體德國擴張速度達到3月來最快，綜合PMI上升至50.9，高於市場預期，但服務業表現平淡；法國萎縮幅度則放緩至一年來最小，綜合PMI回升至49.7；其餘歐元區國家則持續擴張，但幅度略微放緩。

而在歐盟之外的英國，由於具主宰地位的服務業出現回升，英國8月企業活動創下一年來最快增速。標普全球的英國8月綜合PMI初值，從7月的51.5上升至53，達到去年8月來最高。