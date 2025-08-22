Meta凍結招聘AI人才

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

Meta公司證實，大舉延攬逾50名人工智慧（AI）研究人員和工程師後，已凍結AI事業的人事。Meta發言人表示，這是「基本的組織規畫：完成招募、年度預算和規畫後，為我們的新超級智慧計畫建立穩固的架構」。

上周起生效的人事凍結，適逢Meta更大規模的部門重組，也禁止現有員工在部門內部跨團隊調動。凍結將持續多久，內部並未說明。

外電報導，對外招聘可能仍有例外情況，但必須獲得Meta AI長汪滔的批准。

據報導，Meta最近的重組，將AI業務分為四個團隊：一是專注於超級智慧的「TBD Lab」，納入大部分新聘人員；二是開發AI產品；三是負責基礎設施；四則專注於長期與探索性更高的計畫，稱為「基礎AI研究」（Fundamental AI Research）。四個團隊都隸屬於「Meta超級智慧實驗室」，名稱反映出執行長祖克柏近期強調，要打造在認知發展上能超越最聰明人類的電腦系統。

投資人日益憂心科技巨人AI建設成本太高，成了本周科技股遭拋售的主因。摩根士丹利分析師在8月18日的研究報告中警告，Meta和Google為延攬AI人才而快速攀升的配股薪酬，可能有損透過庫藏股回饋股東的能力。分析師寫道，大手筆的人才支出「可能帶來AI的突破並創造巨大價值，但也可能在沒有明確創新成果的情況下稀釋股東價值」。

團隊 分析師 科技股

延伸閱讀

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

黃偉哲臉書貼文「地震！大家平安！」變「去死！」 市府回應了

又被罰250萬元…未依通報時限下架涉詐廣告 Meta發言人說明原委

未依通報時限下架涉詐廣告 數發部三罰Meta處250萬罰鍰限期改正

相關新聞

Fed多數官員支持不降息 通膨風險憂慮高於勞動市場惡化

聯準會（Fed）7月底的決策會議紀錄顯示，多數官員對通膨風險的憂慮都高於對勞動市場的擔憂，認為企業終將轉嫁關稅成本，「幾...

歐美8月綜合PMI 同步攀高

儘管出口持續疲軟，但歐元區企業8月新訂單出現2024年5月來首次增長，幫助整體企業活動擴張速度達到15個月來最大。美國製...

沃爾瑪第2季獲利失色 拖累股價

美國零售巨人沃爾瑪（Walmart）調高全年財測，反映市占率提高和消費者支付更高價格，但因上季盈餘低於華爾街分析師預期，...

亞洲富裕家族加碼加密幣

在數位資產後市看漲、主流接受度上升及主要市場監管朝有利方向發展帶動下，亞洲富裕家族及家族辦公室紛紛加碼投資加密幣，認為數...

華爾街先知示警 美「兩極化經濟」帶來風險

因準確預言2008年金融危機而聲名大噪的金融分析師惠特尼（Meredith Whitney），再次就美國經濟發出警告，認...

Meta凍結招聘AI人才

Meta公司證實，大舉延攬逾50名人工智慧（AI）研究人員和工程師後，已凍結AI事業的人事。Meta發言人表示，這是「基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。